Tăng tốc thi công, làm xuyên lễ bảy cầu vượt nghìn tỷ bắc qua sông Hồng

Hàng loạt dự án cầu vượt qua sông Hồng của thành phố Hà Nội đang được các doanh nghiệp dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, vừa giảm tải cho các cầu hiện hữu.

Tích cực giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, vướng mắc giải phóng mặt bằng tại 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang ảnh hưởng đến công tác thi công của nhà thầu và tiến độ dự án.

Cụ thể, dự án cầu Tứ Liên mới tiếp nhận mặt bằng được 49,8/62,51ha. Trong đó, điểm nghẽn chính là phạm vi nút giao Nghi Tàm đến trụ P1 muốn hoàn thành nút giao theo thiết kế được duyệt, cần phải bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026; trụ P1 đến P10 thuộc phạm vi ngõ 310 Nghi Tàm cần được bàn giao muộn nhất trước ngày 15/5/2026 để nhà thầu tập trung tập kết máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công đồng loạt.

Với Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu nối Hà Nội với Hưng Yên, đến nay, phía Hà Nội đã bàn giao hoàn toàn mặt bằng, chỉ còn địa phận tỉnh Hưng Yên mới bàn giao 12,8/22,66ha. Dù cam kết bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026 nhưng hiện nay, đoạn trên địa bàn xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa nhận được toàn bộ mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Có tổng diện tích thu hồi khoảng 30,95ha, hiện nay, phường Hồng Hà đã bàn giao 2,54/4,44ha (chủ yếu là đường giao thông, ngõ, đất bãi bồi vướng công trình ngầm nổi chưa thể triển khai thi công); phường Cửa Nam bàn giao mặt bằng 2,38/2,48ha; phường Bồ Đề đã bàn giao 11,19/16,59ha; phường Long Biên bàn giao 1,13/4,77ha.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có “đường găng” là trụ cầu TC1, HKT2 và các mố trụ nên việc bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công trước ngày 30/4/2026, đặc biệt việc di chuyển công trình ngầm nổi như: trụ điện, trạm biến áp, cáp ngầm viễn thông phải xong trước tháng 5/2026.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được nhà thầu làm ngày, đêm và xuyên lễ nhằm về đích vào quý II/2027. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dự án cầu Thượng Cát mới tiếp nhận mặt bằng 20,89/23,59ha. Trong khi đó, các điểm đấu nối cầu Thượng Cát với Dự án Đại lộ trục cảnh quan Sông Hồng có phạm vi ảnh hưởng từ trụ P15-P27, P50-A79 và đường dẫn đầu cầu phía Thiên Lộc chiều dài khoảng 1,16km vẫn chưa chốt phương án thiết kế; trụ P5-P8 thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng nên thời gian thi công kéo dài (dự kiến 18 tháng) nên cần sớm bàn giao mặt bằng.

Dự án cầu Mễ Sở dự kiến tiến độ hoàn thành trong quý II/2027 trong trường hợp toàn bộ mặt bằng và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật của các xã được giải phóng và bàn giao trong tháng 2/2026. Hiện, xã Mễ Sở sẽ chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng chính thức phạm vi giải phóng mặt bằng bổ sung trong cuối tháng Tư này.

Trực tiếp kiểm tra tại một số cầu trong những ngày vừa qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là phải đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời coi giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt quyết định thành công của các dự án.

Do đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các phường, xã về công tác giải phóng mặt bằng cần phải được tích cực đẩy nhanh, nơi nào để vướng kéo dài, nơi đó người đứng đầu phải trả lời với Thành ủy và với nhân dân. Nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội.

Nhà thầu tăng tốc, làm xuyên lễ

Triển khai và thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp dự án/nhà thầu đều nỗ lực, cam kết đẩy tiến độ thi công để về đích sớm so với kế hoạch hợp đồng.

Với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỷ đồng xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, đến nay, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, Trung Chính, Phương Thành, Vincons) đang tập trung vào 2 trụ tháp của cầu chính và đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi trụ chính P37, P38, đang thi công bệ trụ; thi công mố trụ nhánh N1, N3, N4, N5 cầu dẫn nút giao Nghi Tàm.

Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành thi công thân trụ tháp các trụ chính P37 và P38 vượt cao độ 5m so với mặt nước sông Hồng trong tháng 6/2026; hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu vượt sông Đuống, cầu thép vượt đê Tả Đuống trong tháng 6/2026, phấn đấu hoàn thành công trình thông xe trong quý II/2027 trong trường hợp toàn bộ mặt bằng của các phường, xã bàn giao đáp ứng tiến độ thi công.

Không khí thi công cũng rộn ràng tại Dự án cầu Mễ Sở, hiện các nhà thầu phấn đấu trong tháng 4/2026 sẽ hoàn thành 310/596 cọc khoan nhồi; 11 bệ trụ; 6 thân trụ, 2 xà mũ trụ (tổng 80 bệ trụ) và 8 dầm SuperT.

Đảm nhận thi công cầu Vạn Phúc, ông Nguyễn Văn Đến, Phó Chỉ huy trưởng Nhà thầu Công ty VNVC E&C cho biết sau khi khởi công vào ngày 19/8/2025, nhà thầu đã xây dựng mặt bằng công trường, mố nhô, cầu tạm và triển khai thi công cọc khoan nhồi chính.

Theo ông Đến, công trường đang có 4 mũi thi công trên sông và trên cạn với tổng số 120 lao động thi công từ trụ 45-63. Trong đó 4 trụ này có 102 cọc sâu từ 48-50m, đường kính 2m, xong các cọc này vào 30/5 rồi tiến hành làm tiếp bệ và thân trụ.

“Đối với các trụ P52-55 của cầu đúc hẫng vượt sông là vị trí thi công khó, hiện nhà thầu đã bố trí đủ 4 mũi và đang triển khai thi công cọc khoan nhồi 4 trụ chính dưới sông. Nhà thầu Công ty VNVC E&C đang tổ chức thi công ‘3 ca, 4 kíp’ để đảm bảo tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành trước khi Hội nghị APEC 2027 diễn ra,” ông Đến quả quyết.

Ở Dự án cầu Ngọc Hồi, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, VNVC E&C) dự kiến hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi 2 trụ tháp chính trong tháng 4/2026. Các nhà thầu (Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy, Delta) đã huy động 12 mũi thi công triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ và triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu dẫn. Đến hết tháng 4/2026, các nhà thầu phấn đấu hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trụ chính; 950/2.242 cọc khoan nhồi cầu dẫn; đúc 50/2.220 phiến dầm; 30/160 bệ trụ).

Bảy cây cầu vượt bắc qua sông Hồng đang được đầu tư, xây dựng sẽ góp phần giảm tải giao thông nội đô và các cầu hiện hữu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo ông Trần Đăng Khoa, cán bộ quản lý dự án Công ty cổ phần đường cao tốc Vành đai 4, cầu Hồng Hà triển khai đồng loạt, sản lượng xây lắp đạt gần 900/4.000 tỷ, tương đương 23%, vượt 3% so với kế hoạch hợp đồng.

“Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ, công trường đang triển khai hơn 20 mũi thi công với hơn 850 người, làm liên tục ngày/đêm, xuyên lễ, Tết. Các nhà thầu phấn đấu trong tháng Tư này sẽ hoàn thành 110 cọc khoan nhồi; thi công bê tông bệ trụ 13 trụ; 20 đốt thân trụ; đúc 20 dầm Super T. Khó khăn nhất của dự án và đích thành công phụ thuộc chính vào 9 trụ dưới sông nên các nhà thầu thi công đồng loạt để mục tiêu thoát lũ năm 2026,” ông Khoa nhấn mạnh.

Theo kế hoạch hợp đồng, cầu Hồng Hà hoàn thành vào tháng 2/2028, tuy nhiên, ông Khoa cho biết thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đặt ra mục tiêu cho doanh nghiệp dự án và nhà thầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 11/2027, vượt tiến độ từ 4-5 tháng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, phần trụ chính cầu Thượng Cát đã hoàn thành 62/118 cọc khoan nhồi; 207/1036 cọc khoan nhồi cầu dẫn. Do mới được tiếp nhận mặt bằng, các nhà thầu thi công đang thực hiện dọn dẹp mặt bằng phần đường.

Đại diện nhà thầu Định An cho biết khó khăn nhất của dự án chính là thi công các trụ cầu vượt sông Thượng Cát. Cùng với việc huy động nhân công, máy móc, nhà thầu mong muốn chính quyền địa phương sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ công trình này về đích./.

Nghị quyết số 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025, là văn bản chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Nghị quyết số 68-NQ/TW đưa ra quan điểm cốt lõi: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển nhanh, bền vững, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực. Mô hình "5 thông" cho Nhà nước: Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, nguồn lực khơi thông, khó khăn được chia sẻ. Mô hình "5 tiên phong" cho doanh nghiệp: Tiên phong đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, văn hóa kinh doanh, và huy động nguồn lực phát triển đất nước.

