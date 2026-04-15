Hà Nội dồn lực cho dự án đường Vành đai 4 và Metro

Chiều 15/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tới 17 địa phương để bàn về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Tại hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Ngô Ngọc Vân cho biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội dài 59,2km, đi qua 17 xã, phường đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi hơn 800ha.

Tính đến đầu tháng 4/2026, toàn bộ 13 khu tái định cư đã được xây dựng xong; hơn 9.000 ngôi mộ được di chuyển đúng tiến độ. Hệ thống điện cao thế từ 110-500kV đã cơ bản hoàn tất di dời, chỉ còn một số hạng mục nhỏ đang hoàn thiện.

Về tiến độ thi công, dự án thành phần 2.1 (đường song hành) đã hoàn thành khoảng 85% giá trị sản lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026. Dự án thành phần 3 (BOT) đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Một đoạn tuyến đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô địa phận Hà Nội đang được khẩn trương thi công. (Ảnh Vũ Quang/TTXVN)

Liên quan đến các dự án đường sắt quốc gia, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường đã khái quát tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với hai dự án đường sắt trọng điểm, gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và Dự án tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai bước đầu.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua Hà Nội dài gần 28km dự kiến thu hồi khoảng 126ha đất; trong khi tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đoạn qua địa bàn dài hơn 43km, diện tích thu hồi khoảng 310ha.

Các địa phương đã thành lập đầy đủ các ban chỉ đạo, hội đồng bồi thường và tiến hành rà soát, xác định phạm vi thu hồi đất, chuẩn bị các khu tái định cư.

Thành phố đã dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70ha và 9 khu quy tập mộ. Tuy nhiên, công tác cắm mốc giới chưa triển khai do chưa có đề nghị chính thức từ chủ đầu tư và các địa phương.

Liên quan đến đường sắt đô thị của Thủ đô, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo quy hoạch gồm 14 tuyến với tổng chiều dài khoảng 616,9km, có thể mở rộng lên 18 tuyến với gần 1.000km trong tầm nhìn dài hạn. Nhưng đến nay mới có khoảng 21,55km (3,5%) được đưa vào khai thác; 54,42km đang thi công và phần lớn khối lượng còn lại chưa triển khai. Điều này cho thấy dư địa phát triển rất lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn lực và cơ chế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố cũng như các đơn vị liên quan trao đổi tình hình thực tiễn triển khai các dự án, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động triển khai công việc, không chờ đợi hoàn thiện đầy đủ cơ chế mới hành động; đồng thời bảo đảm thống nhất thông tin từ thành phố tới cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc kéo dài, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, kết hợp ngân sách với xã hội hóa, trái phiếu và hợp tác quốc tế.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt trong các chiến lược lớn của Thủ đô, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thành phố đang trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án quan trọng như các tuyến vành đai, hệ thống đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt quốc gia. Đây là những công trình có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực kết nối, định hình không gian đô thị và thúc đẩy tăng trưởng.

Các đơn vị thi công đang tập trung thi công phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến mặt bằng, vật liệu, giá cả và tổ chức thi công; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay để xử lý.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, thành phố xác định trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm xác định hướng tuyến, chỉ giới.

Về đường sắt đô thị, đây được xác định là trụ cột phát triển trong giai đoạn tới, cần hoàn thiện quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình đầu tư, ưu tiên các tuyến trọng điểm như tuyến số 1 và số 6.

Đối với hệ thống đường bộ, thành phố tiếp tục ưu tiên hoàn thiện các tuyến vành đai, đặc biệt là Vành đai 3, 3,5 và nghiên cứu đầu tư Vành đai 5 theo hướng phù hợp thực tiễn, tăng cường liên kết vùng.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ban chỉ đạo, sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển bền vững cho Thủ đô./.

