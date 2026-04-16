TP Hồ Chí Minh kích hoạt phương án đảm bảo giao thông trong hai dịp lễ lớn

Trước áp lực gia tăng nhu cầu đi lại trong các dịp lễ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch nhằm ngày 26/4), Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) sắp tới, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai phương án tổng thể nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của người dân.

Đây là nội dung được đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 16/4.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại trong hai dịp lễ lớn liền kề năm nay sẽ tăng ở cả các đầu mối giao thông và trong nội thành. Tại các bến xe khách liên tỉnh, sản lượng hành khách trong dịp lễ dự báo đạt gần 90.000 lượt/ngày, tăng 6%.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng 8%, với hơn 700 chuyến bay. Các tuyến vận tải đường thủy như phà Bình Khánh, buýt sông cũng ghi nhận xu hướng tăng, đặc biệt tại các tuyến kết nối khu du lịch và điểm vui chơi.

Ở nội thành, vận tải hành khách công cộng dự kiến đạt hơn 1,52 triệu lượt/ngày, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi sản lượng hành khách đạt từ 87.000-95.000 lượt/ngày, tăng 10%. Hệ thống xe buýt duy trì gần 19.600 chuyến mỗi ngày, trong bối cảnh nhiều tuyến đã được tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị triển khai đồng loạt nhiều giải pháp điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng tại các cửa ngõ, phối hợp xử lý nhanh các tình huống ùn tắc phát sinh tại các nút giao trọng điểm như An Phú, Tân Vạn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông, Miền Tây… Hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát sẽ được theo dõi liên tục để kịp thời điều chỉnh phù hợp với lưu lượng thực tế.

Trước đó, thành phố đã đưa vào vận hành 26 tuyến xe buýt điện từ tháng 3/2026, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị.

Tuyến xe buýt 152 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã chuyển sang sử dụng năng lượng điện và tăng số chuyến khai thác, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của hành khách.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những thách thức lớn nhất trong các dịp lễ là sự gia tăng đột biến của phương tiện cá nhân tại các tuyến cửa ngõ và khu vực du lịch.

Việc tăng cường năng lực vận tải công cộng là giải pháp then chốt nhằm giảm áp lực cho giao thông cá nhân, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố và các đầu mối giao thông lớn. Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích người dân chủ động lựa chọn thời gian, phương tiện di chuyển phù hợp, hạn chế tập trung vào các khung giờ cao điểm.

"Về quản lý vận tải, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải tuân thủ nghiêm quy định về điều kiện kỹ thuật phương tiện, sức khỏe lái xe, không chở quá số người quy định, không tăng giá vé trái phép. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp lễ. Các đơn vị vận tải phải chủ động điều chỉnh biểu đồ chạy xe, tăng chuyến tại các tuyến kết nối sân bay, bến xe, nhà ga và khu vực diễn ra lễ hội; đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến,” ông Nguyễn Kiên Giang thông tin thêm.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tạm ngưng thi công các công trình giao thông trong thời gian cao điểm nghỉ lễ, khẩn trương hoàn trả mặt bằng để bảo đảm lưu thông thuận lợi. Các đơn vị quản lý hạ tầng cũng được giao nhiệm vụ rà soát, sửa chữa kịp thời các điểm hư hỏng, tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Song song đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được tăng cường trên cả đường bộ, đường thủy và tại các bến bãi. Các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, hoạt động vận tải trá hình, bến xe trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Thành phố cũng công bố đường dây nóng hoạt động 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai đồng loạt giải pháp từ tổ chức lực lượng, tuần tra kiểm soát đến điều tiết giao thông và tuyên truyền, hỗ trợ người dân nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tổ chức lực lượng đã được quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự báo gia tăng mạnh.

Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả,” bảo đảm từng đơn vị, từng cá nhân nắm chắc vai trò và trách nhiệm được giao.

"Trong cao điểm hai dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tổ chức trực chiến 24/24 giờ, duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, không để phát sinh các vụ việc phức tạp trong dịp lễ," Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương giáp ranh như Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08) để tổ chức điều tiết giao thông trên các tuyến huyết mạch, đặc biệt là các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Việc phân luồng từ xa tại các cửa ngõ thành phố được triển khai nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời không để hình thành các “điểm nóng” về trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên cung cấp lộ trình thay thế, hướng dẫn người dân tránh các khu vực đang thi công, nhất là các công trình hạ tầng lớn như dự án metro hoặc các điểm thường xuyên ùn tắc như khu vực Cảng Cát Lái, các nút giao, đường dẫn lên cao tốc,…

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các tình huống nguy hiểm; khuyến cáo người dân sử dụng các ứng dụng giao thông cập nhật tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp để có kỳ nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn./.

