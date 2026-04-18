Đồng Nai: Chính thức tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51

Sáng 18/4, Sở Xây dựng Đồng Nai bắt đầu tiến hành tháo dỡ 2 trạm thu phí (T1 và T2) trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn Đồng Nai. Việc tháo dỡ các trạm thu phí sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 trong thời gian tới.

Các đơn vị huy động nhân lực, máy móc tiến hành tháo dỡ kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ tại 2 trạm thu phí. Dự kiến việc tháo dỡ 2 trạm thu phí diễn ra từ nay đến ngày 24/4.

Quá trình tháo dỡ trạm thu phí, một số làn đường qua 2 trạm tạm thời bị đóng lại. Ngành chức năng Đồng Nai phối hợp với đơn vị thi công điều tiết, hướng dẫn giao thông, phân luồng từ xa.

Trong sáng 18/4, tại khu vực tháo dỡ trạm thu phí T2 phương tiện di chuyển chậm, nhưng không xảy ra ùn tắc.

Từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại trạm thu phí T1 xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân ngoài việc tháo dỡ trạm thu phí còn do một số đoạn trên Quốc lộ 51 đang sửa chữa.

Quốc lộ 51 là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông cao nhất khu vực phía Nam. Để tránh tình trạng ách tắc giao thông khi tháo dỡ trạm thu phí, những ngày tới ngành chức năng Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt là những khung giờ cao điểm.

Trạm thu phí T1 và T2 đã ngừng thu phí, bỏ hoang hơn 2 năm qua. Điều này gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Sau quá trình làm việc, đầu tháng 4 này Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC) đã đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí nêu trên cho cơ quan chức năng để thực hiện tháo dỡ.

Tuyến Quốc lộ 51 dài 73 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến có 3 trạm thu phí. Hiện trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo dỡ./.

