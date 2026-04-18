Lan tỏa tinh thần hòa nhập nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Hôm nay (18/4), chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026 do Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đã thu hút đông đảo người khuyết tật, các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được triển khai như trao 100.000 suất học bổng ứng dụng công cụ AI, 1.000 khóa học phát triển bản thân, hỗ trợ thiết bị thiết yếu và phẫu thuật miễn phí cho các trường hợp khó khăn.

Bên cạnh đó, INSPIRE FEST mang đến chuỗi hoạt động đa dạng gồm trưng bày sản phẩm thủ công, tư vấn việc làm, chăm sóc y tế, trải nghiệm công nghệ và các chương trình nghệ thuật. Đêm nhạc INSPIRE NIGHT với sự tham gia của các nghệ sĩ khuyết tật cùng ca sĩ khách mời trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về nghị lực sống và khát vọng vươn lên.

Không chỉ dừng ở hoạt động trải nghiệm, chương trình còn tạo điều kiện để người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm của người khuyết tật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ tại sự kiện, chị Nguyễn Thị Phương Thảo – đại diện nhóm trẻ em khiếm thính tại Trung tâm công tác xã hội Thành An cho biết không khí cởi mở đã nhanh chóng giúp các em hào hứng tham gia.

“Các em được ra ngoài, gặp gỡ những người có cùng hoàn cảnh, từ đó mạnh dạn hơn trong giao tiếp và tự tin hơn trong hành trình của mình,” chị Thảo nói.

Theo chị Thảo, những chương trình như INSPIRE FEST nên được tổ chức thường xuyên để tạo thêm cơ hội cho trẻ em khuyết tật thể hiện bản thân và từng bước khẳng định giá trị trong cộng đồng.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia, kiến tạo đột phá phát triển”, hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, năng lực và tiềm năng của người khuyết tật trong đời sống hiện đại.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết thời gian qua công tác chăm lo cho người khuyết tật đã có nhiều chuyển biến tích cực với sự vào cuộc của các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Quốc hội có đại biểu là người khuyết tật, cho thấy cộng đồng này không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đang từng bước trở thành chủ thể có tiếng nói trong đời sống chính trị-xã hội.

Các hoạt động như “Hoa hậu Trăng khuyết 2025”, Vietnam Disability Fashion Show hay mô hình không gian hỗ trợ nghề của Vụn Art tại Hà Nội đã góp phần mở rộng cơ hội việc làm, đồng thời thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tích cực hơn.

Theo ban tổ chức, INSPIRE FEST 2026 không chỉ là một sự kiện kỷ niệm mà còn được định hướng trở thành ngày hội quy mô toàn quốc, nơi người khuyết tật có cơ hội giao lưu, thể hiện năng lực và tiếp cận các nguồn lực xã hội. Chương trình cũng góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới: trao quyền để người khuyết tật chủ động tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống cộng đồng./.

