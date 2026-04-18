Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời một thuyền viên bị đột quỵ trên biển

Ngày 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết lúc 22 giờ 42 phút ngày 17/4/2026, tàu SAR 631 của Trung tâm đã đưa một bệnh nhân bị đột quỵ não trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định.

Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào hồi 8 giờ 12 ngày 16/4, Trung tâm nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056 TS do ông Phạm Văn Huy (trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đỗ Bá Hậu (sinh năm 1965, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ gặp phải các triệu chứng bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được, tàu tốc lực chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

Tàu đề nghị đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp, vị trí của tàu cách đảo Bom Bay đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

Sau khi liên lạc với tàu QNa 91056 TS xác minh và kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng, các y bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và hiện đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng bệnh nguy kịch, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, lúc 12 giờ 15 ngày 16/4, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng để cử êkíp bác sỹ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cho bệnh nhân.

Bằng tốc độ, hành trình nhanh nhất, vượt qua hải trình hơn 260 hải lý. Lúc 5 giờ 24 ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056 TS tại vị trí thuộc đặc khu Hoàng Sa và triển khai êkíp cấp cứu tại chỗ nhằm ổn định tình trạng và sau đó chuyển bệnh nhân về tàu SAR 631 chăm sóc y tế tích cực.

Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 khẩn trương hành trình quay về với tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu chữa./.

