Lâm Đồng: Làm rõ nguyên nhân một học sinh lớp 9 ngất xỉu và tử vong trong giờ thể dục

Ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan về vụ việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn phường bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong sau đó.

Vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 17/4, khi đang cùng cả lớp khởi động chuẩn bị cho giờ học môn bóng rổ thì em N.H.G.B (học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa) đã bất ngờ ngất xỉu.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng giáo viên nhà trường đã tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, học sinh đã tử vong vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến tử vong đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với nhà trường và các cơ quan liên quan để theo dõi, cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời theo quy định./.

Bé gái ở Nghệ An tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ôtô Khoảng 14 giờ ngày 16/4, người dân phát hiện một bé gái nằm bất động trong ôtô nên thông báo cho gia đình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song đã tử vong trước khi tới cơ sở y tế.