Gia Lai: Đi kiểm tra rừng, 5 nhân viên bị ong đốt, 1 người tử vong

Ngày 15/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Minh xác nhận trên địa bàn phường xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt gây tử vong trong lúc đi kiểm tra rừng. Ngoài ra, một số nhân viên khác cũng bị ong đốt nên phải cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 12 giờ ngày 15/4, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt tại khu vực rừng núi Long Mỹ (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây).

Theo tin báo, khoảng 7 giờ ngày 15/4, tổ kiểm tra rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người là: H.Th.V. (sinh năm 1986, ở phường Quy Nhơn Bắc); Ng.V.T. (sinh năm 1986), Ph.B.H. (sinh năm 1976), Ng.Q.H. (sinh năm 1980) cùng ở phường Quy Nhơn; L.P.Đ. (sinh năm 1983, ở phường Quy Nhơn Đông) đi tuần tra bảo vệ rừng mùa nắng nóng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Hậu quả, nhân viên H.Th.V. tử vong, các nạn nhân còn lại được người dân ứng cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đối với trường hợp tử vong, lực lượng chức năng đưa thi thể về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc./.

