Nhiều yếu tố khiến sốt xuất huyết xuất hiện sớm, kéo dài và khó kiểm soát hơn

Mùa mưa đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát. Dự báo ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, trong khi vẫn còn một bộ phận người dân hiểu chưa đầy đủ về phòng, chống sốt xuất huyết.

Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có những chia sẻ với báo chí về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng chống.

- Bệnh sốt xuất huyết thường gia tăng theo mùa. Cục Phòng bệnh đánh giá như thế nào về tình hình hiện nay và nguy cơ trong thời gian tới?

Ông Võ Hải Sơn: Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Việt Nam và thường gia tăng vào mùa mưa, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Hiện nay, số ca mắc đang có xu hướng tăng tại một số địa phương. Mặc dù tình hình vẫn đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ, nguy cơ số mắc tiếp tục gia tăng trong thời gian tới là có thể xảy ra nếu các biện pháp phòng, chống không được triển khai quyết liệt và thường xuyên. Ngành y tế đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giám sát, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng.

Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc và 4 trường hợp tử vong. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trong thời gian tới, bệnh có thể tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm và điều kiện sinh hoạt, tích trữ nước tại một số khu vực tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

-Liệu sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết hiện nay có nằm trong quy luật chu kỳ hằng năm hay có những yếu tố bất thường như thời tiết, môi trường đang tác động mạnh hơn?

Ông Võ Hải Sơn: Trong những năm gần đây, sốt xuất huyết tại Việt Nam vẫn có xu hướng gia tăng theo chu kỳ, xen kẽ những năm số mắc cao. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chu kỳ, hiện nay còn có thêm nhiều yếu tố tác động như thời tiết nóng lên, mưa thất thường, đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao và sự tồn tại của nhiều vật chứa nước trong khu dân cư.

Ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Những yếu tố trên có thể làm dịch xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và khó kiểm soát hơn nếu cộng đồng không duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh. Vì vậy, công tác giám sát và phòng, chống dịch cần được thực hiện liên tục, không chỉ khi bước vào mùa cao điểm.

- Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động". Hiện nay, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng. Ông có thể nhấn mạnh những việc cụ thể mà mỗi hộ gia đình cần làm ngay để phòng bệnh?

Ông Võ Hải Sơn: Hiện nay, vẫn còn một bộ phận người dân trong cộng đồng hiểu chưa đầy đủ về phòng, chống sốt xuất huyết. Nhiều người cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn, trong khi trên thực tế muỗi vằn thường đẻ trứng ở các dụng cụ chứa nước sạch hoặc nước tương đối sạch ở các khu vực trong và quanh nhà như chum, vại, lọ hoa, xô chậu, khay nước, lốp xe cũ.

Bên cạnh đó, nhiều người còn trông chờ chủ yếu vào phun hóa chất, trong khi biện pháp quan trọng và bền vững nhất vẫn là loại bỏ nơi muỗi đẻ trứng và diệt bọ gậy hằng tuần. Đặc biệt, muỗi vằn thường đốt người vào ban ngày nên cần chủ động phòng muỗi đốt cả ban ngày, không chỉ ban đêm.

Người dân khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và hướng dẫn xử trí kịp thời.

Phun hóa chất tại khu vực xuất hiện dịch sốt xuất huyết. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi hộ gia đình cần duy trì đều đặn các việc như: Hằng tuần kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước trong và quanh nhà; Đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; Thay nước bình hoa, cọ rửa dụng cụ chứa nước và diệt bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế.

Người dân cần chủ động phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi phù hợp; Phối hợp với chính quyền và ngành y tế khi địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, trong đó có phun hóa chất theo chỉ định chuyên môn. Những việc làm này nếu được thực hiện thường xuyên, đồng bộ sẽ góp phần quan trọng trong phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

-Trong bối cảnh dịch có thể bước vào cao điểm, Cục Phòng bệnh có thông điệp gì muốn gửi tới người dân để chủ động phòng bệnh, tránh để dịch bùng phát?

Ông Võ Hải Sơn: Thông điệp quan trọng nhất là: Không có lăng quăng, bọ gậy thì không có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy dành thời gian hằng tuần để kiểm tra, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và chủ động phòng muỗi đốt. Những việc làm nhỏ nhưng thực hiện thường xuyên sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

