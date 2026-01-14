Bộ Y tế: Xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng chuyển nặng

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 32/PB-BTN gửi Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Theo Cục Phòng bệnh, trong thời gian gần đây, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm, nhưng số ca chuyển nặng ở mức cao; số ca mắc tay chân miệng cao và nhiều ca nặng, nguy kịch.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong, Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; Xử lý triệt để các ổ dịch đang lưu hành và kịp thời phát hiện các ổ dịch mới phát sinh; Tăng cường giám sát tại các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao.

Riêng đối với bệnh tay chân miệng, cần đặc biệt chú trọng giám sát tại các nhóm trẻ, trường mầm non để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan kéo dài; Tăng cường chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Nội dung truyền thông cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung hướng dẫn người dân thực hiện: diệt lăng quăng (bọ gậy), phòng muỗi đốt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồng thời nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm để đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Các đơn vị y tế tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) và tăng cường giám sát tại các điểm nóng để hỗ trợ chuyên môn kịp thời cho tuyến dưới…

Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp biến chứng nặng, tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, dẫn đến tình trạng khi nhập viện thì đã nặng, nguy cơ tử vong cao.../.

Một số địa phương ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng chuyển nặng Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng giảm trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, tuy nhiên tại một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh chuyển nặng, nguy kịch.