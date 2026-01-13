Mô hình cơ sở 2 các bệnh viện tuyến cuối: Đưa y tế chuyên sâu đến gần người dân

Trước đây, các cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối ra đời chủ yếu nhằm giải quyết tình trạng quá tải do hạn chế về quỹ đất và hạ tầng tại cơ sở chính. Tuy nhiên hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện ra đời mang ý nghĩa khác.

Đó không còn là sự mở rộng mang tính tình thế mà là tổ chức lại hệ thống y tế gắn với yêu cầu phát triển theo hướng đa tầng-đa cực-đa trung tâm trong bối cảnh đô thị mở rộng. Quan trọng hơn, các mô hình cơ sở 2 mới giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi mình sinh sống mà không cần phải vào trung tâm, xếp hàng chờ đợi như trước đây.

Hiệu quả bước đầu từ các mô hình cơ sở 2

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế nhiều năm qua cho thấy, trong khi các bệnh viện chuyên sâu tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải thì tại một số khu vực xa trung tâm vẫn chưa được đầu tư tương xứng về y tế.

Đặc biệt sau hợp nhất địa giới hành chính, một số khu vực dù đã được đầu tư về nguồn lực, đất đai, hạ tầng, trang thiết bị y tế nhưng chưa được khai thác tương xứng trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh, điều trị của người dân ngày càng cao.

Trước thực tế đó, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phải có phương án mở rộng các cơ sở y tế chuyên sâu đến các khu vực xa trung tâm. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đi theo cách làm truyền thống, đầu tư mới hoàn toàn các bệnh viện, Thành phố sẽ phải đối mặt với chi phí rất lớn, thời gian triển khai kéo dài và khó có thể đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng của người dân.

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, y tế là một lĩnh vực đặc thù. Do đó, để một bệnh viện mới thành lập có thể tạo dựng được uy tín chuyên môn và niềm tin của người dân không phải là việc có thể đạt được trong thời gian ngắn mà đòi hỏi quá trình lâu dài để hoàn thiện nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn và công tác quản trị bệnh viện.

Chính vì thế, thời gian qua, Sở Y tế Thành phố đã triển khai một số mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối như: Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện nhân dân Gia Định cơ sở 2. Bước đầu, những mô hình này đã mang lại tín hiệu tích cực.

Những ngày qua, người dân Cần Giờ vui mừng khi Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động. Với mô hình liên kết với các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoạt động như một bệnh viện đa khoa. Người dân có thể yên tâm điều trị tại đây mà không cần phải đi quãng đường xa gần 100km qua sông, phà để vào trung tâm như trước đây.

Bà Trần Thị Phượng (72 tuổi, ngụ xã Cần Giờ) cho biết, bà bị tiểu đường, huyết áp cao, ăn uống không tiêu nên phải uống thuốc và tái khám thường xuyên. Trước đây cứ mỗi tháng một lần, con trai phải nghỉ việc để đưa bà vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương cách nhà khoảng 80km tái khám.

Mỗi lần đi khám bệnh, bà phải đợi phà 2 lần rất mệt mỏi. “Chúng tôi rất vui mừng khi giờ đây có thể khám bệnh ngay gần nhà. Việc đi khám bệnh không còn phải vất vả như trước,” bà Phượng chia sẻ.

Chỉ sau hai tháng vận hành, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã tiếp nhận hàng ngàn lượt khám bệnh ngoại trú và triển khai đồng bộ nhiều chuyên khoa sâu, thực hiện an toàn các ca phẫu thuật, cấp cứu và sản khoa ngay tại địa phương. Nhiều trường hợp cấp cứu và phẫu thuật trước đây buộc phải chuyển tuyến thì nay đã được xử trí kịp thời tại Cần Giờ, giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro di chuyển.

Mới đây, Bệnh viện nhân dân Gia Định cơ sở 2 đã được thành lập trên cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ngay sau khi thành lập, cơ sở 2 của Bệnh viện nhân dân Gia Định đã tiến hành nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu - những kỹ thuật mà trước đây chưa làm được.

Cơ sở 2 Bệnh viện nhân dân Gia Định được định hướng phát triển đồng bộ, từng bước hình thành một cực y tế mới tại lõi trung tâm Thành phố, có khả năng tiếp nhận và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp; đặc biệt trong các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa và nội khoa chuyên sâu.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, về bản chất, cơ sở 2 không phải là một bệnh viện độc lập, cũng không phải là sự sao chép cơ học của cơ sở chính. Cơ sở 2 là một điểm cung ứng dịch vụ y tế trực thuộc bệnh viện chính, được tổ chức trên nền tảng hạ tầng phù hợp, vận hành theo cùng chuẩn chuyên môn, quy trình kỹ thuật và hệ thống quản trị chất lượng của bệnh viện chủ quản.

Bản chất của mô hình này là mở rộng không gian phục vụ nhưng không phân mảnh chất lượng; bảo đảm người dân, dù ở khu vực trung tâm hay vùng ven đều được tiếp cận dịch vụ y tế với cùng chuẩn mực chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, Thành phố tiếp tục mở rộng cơ sở 2 các bệnh viện tuyến cuối đến khu vực Bình Dương (cũ) và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ); góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối ở trung tâm Thành phố, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo sự công bằng trong y tế cho người dân trên toàn địa bàn.

Đa dạng hóa nhiều mô hình cơ sở 2

Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, các cơ sở 2 phải được định vị rõ chức năng, xác lập vai trò cụ thể, gắn chặt với yêu cầu không gian đô thị, đặc điểm dân cư và năng lực chuyên môn chủ lực của từng bệnh viện như: Mô hình cơ sở 2 để giảm tải cho khu vực trung tâm; Mô hình cơ sở 2 để làm bệnh viện cửa ngõ, bảo đảm cấp cứu, hồi sức và xử trí kịp thời trong “thời gian vàng”; Mô hình cơ sở 2 để phát triển chuyên sâu gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật…

Ngoài ra cũng có những mô hình cơ sở 2 nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận y tế cho các khu vực đặc thù, vùng ven, khu vực xa trung tâm hoặc có điều kiện giao thông đặc biệt.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, mục tiêu cốt lõi của mô hình cơ sở 2 là tái cấu trúc không gian cung ứng dịch vụ y tế, phân bố hợp lý năng lực khám, chữa bệnh theo các cực của một siêu đô thị, giảm tình trạng dồn nén quá mức tại khu vực trung tâm; góp phần phát huy tối đa nguồn lực sẵn có, chuyển đổi công năng các cơ sở đã được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả mong muốn, rút ngắn thời gian triển khai và tiết kiệm được chi phí đầu tư công.

Đồng thời, mô hình cơ sở 2 nhằm nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống, bảo đảm phân luồng hợp lý, liên thông theo từng lĩnh vực chuyên ngành và tính liên tục trong chăm sóc sức khỏe người dân.

“Ngành Y tế Thành phố không đặt mục tiêu mở thêm nhiều cơ sở 2, mà các cơ sở 2 cần tổ chức đúng và vận hành hiệu quả, lấy chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả sử dụng nguồn lực làm thước đo. Dù theo mô hình nào, yêu cầu xuyên suốt của cơ sở 2 là một đầu mối quản trị - một chuẩn chất lượng - một hệ thống điều phối thống nhất,” ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, mô hình cơ sở 2 trong phát triển hệ thống y tế theo cấu trúc đa tầng-đa cực-đa trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cánh tay nối dài về chuyên môn của các bệnh viện chuyên sâu, giúp hình thành những cực y tế khu vực có đủ năng lực tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, hồi sức và xử trí phần lớn nhu cầu khám, chữa bệnh ngay tại địa bàn.

Người dân được chăm sóc kịp thời hơn, hệ thống được vận hành thông suốt hơn và các bệnh viện trung tâm được giải phóng để tập trung đúng vào vai trò điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao.

“Đây không chỉ là giải pháp giảm tải trước mắt mà là tư duy tổ chức lại toàn bộ hệ thống y tế Thành phố để thích ứng với giai đoạn phát triển mới của một siêu đô thị mở rộng. Trong đó, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống còn các bệnh viện chuyên sâu được tập trung làm chủ kỹ thuật cao, đào tạo nguồn nhân lực và dẫn dắt chuyên môn cho toàn mạng lưới. Đó chính là định hướng chiến lược để hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững hơn, cân bằng hơn và hiệu quả hơn trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo,” Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng chia sẻ./.

