Nữ điều dưỡng BV Hữu Nghị hiến tạng sau khi qua đời, hồi sinh nhiều sự sống

Một nghĩa cử thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng vừa được viết tiếp trong những ngày đầu năm 2026, khi một nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đã hiến tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho 5 người bệnh đang cận kề ranh giới sinh-tử.

Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu Nghị. Người hiến là nữ bệnh nhân 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả, hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác.

Dù đã ra đi, người thầy thuốc ấy vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người theo một cách đặc biệt, bằng việc trao đi sự sống cho 5 bệnh nhân khác thông qua việc hiến đa tạng và mô. Quyết định hiến tạng không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng sống động cho y đức, cho tinh thần “lương y như từ mẫu” được thực hành đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Từ 10 giờ sáng cùng ngày, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng, làm cơ sở để thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng.

Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai thận được ghép cho bệnh nhân nữ 37 tuổi và bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Hiện các kíp chuyên môn vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc và hoàn thiện các khâu chuyên môn sau ghép. Mỗi ca lấy, ghép đa tạng là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, góp phần nối dài hành trình hồi sinh sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp.

Nối dài hành trình hồi sinh sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp từ hiến tặng mô tạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp của nữ điều dưỡng, Phó giáo sư Nguyễn Thế Anh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị xúc động cho biết: “Sự ra đi của đồng nghiệp là mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân và tập thể Bệnh viện Hữu Nghị. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của chị và gia đình trong thời khắc đau thương nhất đã thể hiện một tinh thần nhân văn cao cả, đúng với phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.”

Dù không còn hiện diện, nữ điều dưỡng vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại một di sản vô giá là sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế.

Hành động hiến tạng của nữ điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc: sự sống có thể được tiếp nối từ những nghĩa cử thầm lặng và y đức của người thầy thuốc không chỉ hiện hữu trong từng ca trực, từng lần cứu chữa, mà còn được viết tiếp ngay cả khi họ đã đi xa./.

