Bộ Y tế: Yêu cầu báo cáo liên quan vụ nuôi dưỡng trẻ ở chùa Cẩm La

Ngày 13/1, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản số 56 về việc bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

Văn bản nhấn mạnh, những ngày qua, một số báo điện tử Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress... có đăng bài phản ánh về việc chùa Cẩm La thuộc địa bàn xã Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, có dấu hiệu hành vi lợi dụng hình ảnh của trẻ em nhằm kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Để bảo vệ trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em và các hướng dẫn của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý triệt để các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục Bà mẹ và Trẻ em trước ngày 20/1/2026.

Trước đó, mạng xã hội liên tục đăng phản ánh liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em và hoạt động chữa bệnh tại chùa Cẩm La. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có 11 trẻ em đang được trụ trì nuôi dưỡng, chăm sóc, trong đó có 3 cháu đã được nhà sư nhận làm con nuôi.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội, chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ninh chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ em và chữa bệnh tại chùa Cẩm La Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xác định trụ trì chùa Cẩm La hiện nuôi dưỡng một số trẻ em và thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân.