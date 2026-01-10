Quảng Ninh chấn chỉnh hoạt động nuôi dưỡng trẻ em và chữa bệnh tại chùa Cẩm La

Liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em và hoạt động khám, chữa bệnh tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu trụ trì nhà chùa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và giáo luật.

Theo Công văn số 13/CV-BTS do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ký ban hành ngày 8/1, qua nắm bắt tình hình và thông tin dư luận, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh xác định trụ trì chùa Cẩm La hiện nuôi dưỡng một số trẻ em và thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân.

Dù Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã nhiều lần trực tiếp làm việc, nhắc nhở và quán triệt, tuy nhiên Đại đức trụ trì chùa Cẩm La vẫn chưa tiếp thu.

Để đảm bảo quyền trẻ em và sự tôn nghiêm của Phật giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nhà chùa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc nuôi dưỡng trẻ.

Trường hợp không đầy đủ thủ tục và không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhà chùa phải bàn giao các em về cho gia đình hoặc phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ chuyển về Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban Trị sự cũng yêu cầu nhà chùa tuyệt đối không đăng tải hình ảnh các em lên mạng xã hội và nghiêm cấm việc hành nghề chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Liên quan đến sự việc trên, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra thực tế mọi hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân và quỹ từ thiện có nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Hiện, có hơn 10 trẻ em được nuôi dưỡng tại đây./.

