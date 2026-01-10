Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của 6 trường đại học năm 2026

Hiện đã có 6 cơ sở giáo dục đại học công bố lịch thi đánh năng lực, đánh giá tư duy - các kỳ thi tuyển sinh riêng do các trường tự tổ chức để lấy kết quả tuyển sinh năm 2026, gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lịch thi đánh giá tư duy-Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường tổ chức thi sớm nhất. Năm 2026, đơn vị này tổ chức 3 đợt thi Đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1. Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại các điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Đợt 1 dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1, dự kiến có khoảng 25.000 thí sinh, tại 25 điểm thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 14-15/3, ngày đăng ký từ 5 -15/2. Đợt 3 diễn ra vào các ngày 16-17/5, ngày đăng ký từ 5-15/4.

Đánh giá tư duy nhằm đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề.

Tổng thời gian của bài thi là 150 phút, bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm cho 3 phần thi. Phần thi Tư duy Toán học có thời lượng 60 phút; phần thi Tư duy Đọc hiểu có thời lượng 30 phút và phần thi Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề có thời lượng 60 phút.

Kỳ thi đánh giá năng lực-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức hai đợt thi, mỗi đợt 2 ngày. Thí sinh chỉ được chọn tham gia một trong hai đợt thi.

Đợt 1 vào các ngày 23 và 24/5/2026, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Bắc: Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Đợt 2 vào các ngày 30 và 31/5, diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh khu vực miền Trung gồm: Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp theo cấu trúc từng bài thi; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời các câu hỏi bằng cách tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm và viết trên tờ giấy thi.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay hiện có 25 cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của đơn vị này để xét tuyển.

Kỳ thi Đánh giá năng lực-Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, có 6 đợt thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Tổng cộng có 6 đợt thi, mỗi đợt thi quy mô dự kiến khoảng 20.000 thí sinh. Như vậy, tổng số lượt thi lên đến 120.000, tăng hơn 30% so với năm trước.

Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi, lịch đăng ký ca thi dự kiến từ ngày 1 đến 7/2.

Bài thi được thực hiện trên máy tính, thời gian 195 phút gồm 3 phần thi, trong đó có 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực Toán học và Xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); Văn học-Ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút). Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút), thí sinh lựa chọn phần Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Đây là một trong các kỳ thi riêng lớn nhất cả nước. Kết quả của kỳ thi này đang được hơn 100 cơ sở đào tạo sử dụng để xét tuyển vào đại học chính quy hằng năm.

Kỳ thi Đánh giá năng lực-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt thi trước thời điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đồng thời mở rộng thêm địa bàn tổ chức thi để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự.

Dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4 và đợt 2 ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Giai Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Đề thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Tư duy khoa học được thiết kế với cách tiếp cận mới, chú trọng việc đặt thí sinh vào các tình huống gắn với thực tiễn; qua đó đo lường khả năng suy luận và khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt-Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kỳ thi được tổ chức gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong số các môn thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt dựa trên Đề án tuyển sinh của Trường năm 2026 và các trường có sử dụng kết quả Kỳ thi.

Kỳ thi được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh.

Lịch thi cụ thể như sau:



Kỳ thi độc lập-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Kỳ thi độc lập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến diễn ra vào các ngày 17 và 18/5. Thời gian để thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1 đến hết ngày 30/4.

Kỳ thi gồm các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Thí sinh được chọn môn thi./.

Xét tuyển đại học: Có nên giới hạn số lượng nguyện vọng của thí sinh? Nhiều ý kiến cho rằng việc giới hạn nguyện vọng xét tuyển giúp thí sinh cân nhắc kỹ hơn về ngành, trường theo học. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác hướng nghiệp để các em có định hướng rõ ràng hơn.