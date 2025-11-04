Bộ GD-ĐT công bố nhiều điểm mới quan trọng trong tuyển sinh đại học năm 2026

Năm 2026, lịch xét tuyển đại học sớm hơn nửa tháng so với năm ngoái; lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn cho nhóm ngành pháp luật giống như ngày sư phạm và sức khỏe; lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi riêng và Bộ cũng sẽ tham gia giám sát việc tổ chức các kỳ thi này.

Đây là những điểm mới đáng chú ý trong kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố.

Cụ thể, theo kế hoạch, công tác tuyển sinh năm nay được đẩy lên sớm hơn khoảng nửa tháng so với năm ngoái. Điều này phù hợp với việc lịch thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay cũng được đẩy lên sớm hơn nửa tháng.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của mình chậm nhất là ngày 15/2/2026. Trước 17 giờ ngày 6/6/2026, cở sở giáo dục đào tạo phải rà soát kết quả điểm học tập trung học phổ thông của học sinh trên hệ thống.

Với xét tuyển thẳng, thí sinh hoàn thành nộp hồ sơ chậm nhất là 17 giờ ngày 20/6/2026. Các trường công bố kết quả xét tuyển thẳng trước ngày 30/6.

Ngày 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, pháp luật.

Từ ngày 2 đến 14/7/2026, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Trước đó, các em sẽ có 5 ngày để thực hành việc này, từ ngày 17 đến 21/6/2026.

Trước 17 giờ ngày 10/7/2026, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Trước 17 giờ ngày 13/8/2026, các cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng nhập học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chậm nhất là 17 giờ ngày 21/8/2026.

Các đợt tuyển bổ sung sẽ được thông báo từ ngày 22/8/2026.

Cũng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng các cơ sở đào tạo tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học trước khi các đơn vị tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các trường./.

