Giữ ổn định Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 11-12/6 và công tác tổ chức thi cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, kỳ thi sẽ có một vài điều chỉnh để phù hợp với mô hình quản lý hiện nay cũng như tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Những điều chỉnh này chủ yếu về mặt kỹ thuật, không ảnh hưởng đến thí sinh.

Ở kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2027, việc tổ chức thi trên máy tính sẽ được thí điểm tại các điểm có đủ điều kiện và tiếp tục tổ chức thi trên giấy tại các điểm thi khác.

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 26/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi năm 2026 Bộ dự kiến điều các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra; sửa đổi một số quy định để phù hợp với quy mô cấp tỉnh sau khi sắp xếp, theo hướng tăng cường phân cấp cho trường Trung học phổ thông để giảm áp lực cho các Sở và tích hợp các giấy chứng nhận.

Trong đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi, tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi, các giấy này sẽ do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh, tất cả các bài thi có thay đổi điểm sau khi phúc khảo đều phải thực hiện đối thoại; thời gian thu nhận đơn phúc khảo giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Quy trình truyền dữ liệu chấm thi cũng được sửa đổi.

Về lộ trình thí điểm tổ chức thi trên máy tính, ông Huỳnh Văn Chương cho biết, từ tháng 3-5/2026 Bộ triển khai thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100 nghìn thí sinh.

Việc thử nghiệm này phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và là cơ sở để xây dựng quy trình, quy định tổ chức thi trên máy tính. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính.

Dự kiến, kỳ thi năm 2027 sẽ thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi trên giấy tại các điểm thi khác.Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 có 1.165.289 thí sinh dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,25%.

Đây là năm mà lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp, vì thế Kỳ thi thực hiện theo 2 quy chế với 2 bộ đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Trong đó, quy chế thi theo chương trình 2018 được thực hiện theo phương án thi 2+2, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán và tự chọn 2 trong số 9 môn. Qua việc đổi mới phương thức thi đã rút ngắn thời gian tổ chức kỳ thi từ 4 buổi ở những năm trước xuống còn 3 buổi.

Trong tổng điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50% (trước đây là 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12) nhằm đánh giá cả quá trình học của học sinh.

Kỳ thi năm 2025 còn diễn ra trong bối cảnh thay đổi mô hình chính quyền địa phương, khi tổ chức coi thi vẫn 63 tỉnh, thành phố, nhưng khi tổ chức chấm thi là 34 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi năm 2025 là năm đầu tiên xây dựng thư viện đề thi theo hướng mở phù hợp với phương thức một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Đề thi năm nay cũng được dư luận đặc biệt quan tâm khi cho rằng đề khó, đặc biệt là độ khó giữa các môn có sự chênh lệch.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm bảo đảm tính công bằng trong đánh giá kết quả giáo dục, Bộ áp dụng phương pháp khảo thí để phản ánh chính xác năng lực thực tế của thí sinh, loại bỏ ảnh hưởng của sự chênh lệch về độ khó giữa các môn thi.

Phân tích kết quả của các môn cho thấy đề thi không còn đặt nặng vào học thuộc tình huống mẫu, mà yêu cầu học sinh phải hiểu bản chất, vận dụng kiến thức vào thực tế, giải thích hiện tượng hoặc giải quyết tình huống đặt ra.

Theo đánh giá của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi, môn thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Phổ điểm các môn đều có sự phân hóa phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; đánh giá chất lượng dạy, học ở nhà trường, địa phương; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Phân tích phổ điểm thi cũng cho thấy, đề thi Toán và tiếng Anh hoàn toàn phù hợp với mục đích kỳ thi.Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận, việc tổ chức kỳ thi năm 2025 vừa qua có nhiều thách thức lớn khi có nhiều điểm mới và diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống, sự phối hợp các ban ngành kỳ thi được tổ chức thành công.

Bộ đã chủ động và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi từ sớm, từ xa, tạo sự thuận lợi tối đa cho các địa phương, nhà trường, giáo viên và học sinh tham gia.

Việc ra đề thi đã thực hiện bám sát mục tiêu của Chương trình mới, chuyển đổi từ việc chủ yếu đánh giá kiến thức sang đánh giá năng lực của người học. Nội dung đề thi gắn với thực tiễn, với sự chuyển mình của đất nước, qua đó khuyến khích việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các nhà trường phổ thông, nâng cao ý nghĩa giáo dục và trách nhiệm của người học sinh, nhà trường, xã hội.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi năm 2026, Bộ sẽ sớm công bố quy chế và ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi để các địa phương chủ động chuẩn bị; cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện nâng cấp các phần mềm, bổ sung câu hỏi trong ngân hàng đề thi, xây dựng, củng cố đội ngũ ra đề.../.

