Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 11 và 12/6

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Các trường tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5/9/2025.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi./.

