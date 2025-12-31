Dự kiến có nhiều điều chỉnh về phương thức và tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026

Để phù hợp với quy định mới về tuyển sinh, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Năm 2026, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến điều chỉnh một số tổ hợp xét tuyển, trong đó không dùng một số tổ hợp truyền thống như A00 (Toán, Lý, Hóa), C00 (Văn, Sử, Địa)… để xét tuyển.

Nhà trường sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn Sử, Địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Mỗi ngành của trường sẽ sử dụng 4-6 tổ hợp môn xét tuyển. Các tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành đều có 2 môn chung là Toán hoặc Văn kết hợp với Ngoại ngữ, môn thứ 3 là một trong các môn còn lại trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo dự kiến của trường, nhiều tổ hợp mới sẽ được bổ sung như X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin), D11 (Văn, Tiếng Anh, Lý), D12 (Văn, Tiếng Anh, Hóa).

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) dự kiến tuyển 10.000 chỉ tiêu cho 61 ngành đào tạo năm 2026, với 7 phương thức xét tuyển. Trong đó, cùng với các phương thức truyền thống, năm nay, nhà trường bổ sung thêm 2 phương thức mới đó là xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với điểm học bạ Trung học phổ thông và xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A level, IB) nhằm tăng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Trường dự kiến tổ chức Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026 vào tháng 5/2026, tạo thêm một kênh xét tuyển độc lập, linh hoạt để thí sinh lựa chọn.

Đối với hầu hết các ngành đào tạo, nhà trường sử dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đặc thù từng nhóm ngành. Riêng 2 ngành dự kiến tuyển sinh trong năm 2026 là Y khoa và Y học cổ truyền, trường có 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có Toán-Hóa hoặc Toán-Sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe. Trong các tổ hợp xét tuyển mà trường công bố không còn A00 và C00.

“Việc bổ sung, điều chỉnh các tổ hợp xét tuyển không làm thay đổi mục tiêu đào tạo hay chuẩn đầu ra, mà nhằm mở rộng lựa chọn, giúp thí sinh phát huy tốt hơn thế mạnh cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo các môn học nền tảng gắn với đặc thù từng ngành. Thí sinh cần theo dõi thông tin tổ hợp xét tuyển cụ thể trên website chính thức của trường và chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để tối ưu điểm số” - Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Phương thức tuyển sinh 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có nhiều thay đổi. Tiến sỹ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo của nhà trường cho biết, ngoài một phần nhỏ chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phần lớn chỉ tiêu của trường dự kiến sẽ được xét tuyển bằng một phương thức xét tuyển tổng hợp, không còn từng phương thức độc lập như những năm trước.

Phương thức này gồm nhiều thành phần: điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm đánh giá năng lực, học bạ và các thành tích nổi bật khác; trong đó, điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và điểm đánh giá năng lực sẽ chiếm trọng số lớn hơn. Phương thức này hướng đến đánh giá một cách toàn diện, công bằng và giúp trường tuyển được thí sinh phù hợp.

Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất cả nước với 8 trường đại học thành viên có tổng quy mô đào tạo hơn 100.000 sinh viên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có nhiều đổi mới trong tuyển sinh năm 2026 theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng.

Trong định hướng chung, bên cạnh xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học chủ trương triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp trong toàn hệ thống.

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất; trong đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như: kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập Trung học phổ thông và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định. Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng.

Hiện, các trường thành viên đang biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án cụ thể với tinh thần bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh đối với quá trình xét tuyển. Với định hướng đổi mới, đại học kỳ vọng sẽ giải quyết các thách thức trong công tác tuyển sinh ở các trường thành viên, như: số lượng phương thức đa dạng, quy đổi điểm chưa đồng nhất, hồ sơ ưu tiên xét tuyển còn phức tạp.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp này từ năm 2022./.

Xét tuyển đại học: Có nên giới hạn số lượng nguyện vọng của thí sinh? Nhiều ý kiến cho rằng việc giới hạn nguyện vọng xét tuyển giúp thí sinh cân nhắc kỹ hơn về ngành, trường theo học. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác hướng nghiệp để các em có định hướng rõ ràng hơn.