Sai sót trong xét tuyển đại học: Giải quyết ngay vì quyền lợi thí sinh

Trước phản ánh của thí sinh khi dù đã đủ điểm đỗ hoặc đã có thông báo đỗ từ trường đại học nhưng tra thông tin trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại nhận được thông báo trượt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Bộ sẽ giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh đúng quy định nếu có sai sót.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, với lượng dữ liệu lớn, việc sai sót là khó tránh khỏi và thực tế, các trường hợp sai sót năm nay đã giảm so với năm 2024.

Số lượng sai sót giảm so với năm 2024

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ tối ngày 23/8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20 đến 30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh.

Về lý do các sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, sau khi Bộ kết thúc lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung, trong thời gian từ 22/8 đến 24/8, những thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được trường đó thông báo trúng tuyển và có thể tra cứu được trên cổng thông tin do trường cung cấp.

Tuy nhiên, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2 đến 3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển có thể do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót.

Từ 8 giờ sáng ngày 25/8, sau khi hầu hết các trường đã tải dữ liệu danh sách trúng tuyển lên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh xác nhập học. Hệ thống hoạt động hoàn toàn ổn định, đến 12 giờ trưa ngày 26/8 đã có hơn 560.000 thí sinh xác nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với khối lượng dữ liệu rất lớn cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh rất đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở một tỷ lệ rất nhỏ. Tương tự như các năm trước, những sai sót này chủ yếu do sai sót ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội). (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay số lượng sai sót thực tế năm nay giảm hẳn so với năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh (qua số điện thoại và email có trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung) và phối hợp xử lý, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của thí sinh. Hiện hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.

Bộ GD-ĐT tiếp tục tiếp nhận các phản ánh

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Chủ trương nhất quán của Bộ và các trường là chuyển công việc khó khăn, phức tạp về phần mình và ứng dụng công nghệ để giải quyết, mang lại thuận lợi và công bằng tối đa cho thí sinh. Từ quy trình đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí cho tới xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Để phục vụ yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (trong đó có hệ thống xét tuyển, lọc ảo) đã được nâng cấp, mặc dù ban đầu cũng có tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lý, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kỹ dữ liệu, giảm thiểu sai sót.

Từ tình hình tuyển sinh, nhập học, xử lý sai sót của các trường và số liệu trên toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đến thời điểm hiện tại diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, đảm bảo quyền lợi của thí sinh; hệ thống tuyển sinh chung năm hoạt động ổn định; những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu; những trường hợp có sai sót đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định; tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận các phản ánh về sai sót trong quá trình tuyển sinh để xem xét, xử lý, bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản ánh để có phương hướng điều chỉnh quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt hơn cho các năm tới./.

