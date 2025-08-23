Vì sao điểm chuẩn các trường khối ngành y dược giảm mạnh?

Hiện hàng trăm trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025. Công bố của các trường cho thấy điểm chuẩn khối ngành y, dược giảm mạnh so với năm 2024. Điều này đã được dự đoán trước khi điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông các môn này đều giảm so với năm 2024, số lượng thí sinh dự thi cũng giảm.

Điểm chuẩn “rơi tự do”

Trường Đại học Y Hà Nội là trường dẫn đầu cả nước về điểm chuẩn ngành y với 28,23 điểm cho ngành Y khoa, 27,34 điểm cho ngành Răng-Hàm-Mặt. Tuy nhiên, so với năm 2024, điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đều giảm.

Trong đó, giảm mạnh nhất là ngành Y học dự phòng khi điểm chuẩn “rơi tự do”, từ 22,94 điểm (năm 2024) xuống còn 17 điểm, giảm gần 6 điểm. Ngành Dinh Dưỡng từ 23,33 điểm xuống 18,75 điểm, giảm gần 5 điểm. Ngành Y tế công cộng từ 22,85 điểm (khối B) xuống còn 18,2 điểm, giảm 4,6 điểm. Ngành Điều dưỡng giảm từ 24,59 điểm xuống 22,25 điểm, ngành Hộ sinh từ 22,95 điểm xuống 20,35 điểm.

Trường Đại học Y Hà Nội có một điểm chuẩn duy nhất tăng so với năm ngoái là ngành Tâm lý học, khối C00, tăng nhẹ từ 28,83 điểm lên 28,7 điểm.

Trường Đại học Dược Hà Nội cũng có điểm chuẩn các ngành đều giảm so với năm 2024. Cụ thể, ngành Dược học có điểm chuẩn xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 24,5 điểm, giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái. Ngành Hóa dược giảm gần 2 điểm. Ngành Hóa học giảm gần 4 điểm. Mức giảm mạnh nhất là ngành Công nghệ sinh học với 20 điểm, giảm 4,26 điểm so với mức 24,26 điểm của năm 2024.

Tương tự, Trường Đại học Y dược Thái Bình cũng giảm điểm chuẩn ở tất cả các ngành. Ngành Y khoa giảm từ 26,17 điểm xuống 24,6 điểm; ngành Y Dược học từ 24 điểm xuống 19,5 điểm; ngành Điều dưỡng từ 20 điểm xuống 17 điểm; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học từ 23,05 điểm xuống 19,5 điểm; ngành Y học dự phòng từ 19,15 điểm xuống 17 điểm. Ngành Y học cổ truyền có mức giảm sâu nhất, từ 23 điểm xuống 19 điểm, giảm 4 điểm.

Ở khu vực phía Nam, điểm chuẩn nhóm ngành sức khoẻ cũng giảm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,55 điểm, giảm khoảng 1 đến 5,2 điểm so với năm trước. Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất, lần lượt là 25,26 điểm và 25,55 điểm, giảm khoảng 1 điểm so với năm trước.

Nhiều ngành có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng. Ngành Dinh dưỡng có mức giảm mạnh nhất, từ 23,2 điểm năm 2024 xuống còn 18 điểm, giảm 5,2 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm từ 0,4 đến 4 điểm so với năm trước.

Hệ quả từ điểm thi giảm

Việc điểm chuẩn khối ngành y dược năm nay sẽ giảm mạnh là điều đã được các chuyên gia dự báo khi đề thi môn Toán, Hóa, Sinh năm nay được đánh giá khó hơn. Đây là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới với đề thi điều chỉnh cách hỏi theo hướng đánh giá năng lực học sinh và gắn với thực tiễn.

Điều này tiếp tục được thể hiện rõ hơn khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi với trung bình điểm thi tổ hợp khối B00 (gồm các môn Toán, Hoá, Sinh) giảm khoảng 2 điểm so với năm 2024.

Môn Toán trong Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có đến trên 56% học sinh điểm dưới trung bình. Điểm trung bình môn Toán là 4,78 điểm, dưới trung bình, trong khi năm 2024 là 6,45 điểm.

Tổng số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên ở môn này là trên 137.700 em, chiếm tỷ lệ hơn 12% trong khi năm 2024, con số này gấp khoảng 3 lần với trên 473.000 em, tương ứng với trên 45%. Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất ở môn Toán năm 2024 là 7,6 điểm trong khi năm 2025 là 4,75 điểm, dưới mức trung bình.

Môn Hóa học và Sinh học không chỉ giảm ở điểm thi mà còn giảm số lượng thí sinh dự thi do năm nay thí sinh được chọn theo môn cụ thể thay vì bài thi tổ hợp như năm ngoái. Điều này dẫn đến nguồn tuyển của khối B00 cũng giảm.

Môn Hóa học có hơn 240.000 thí sinh dự thi, giảm hơn 100.000 em so với năm 2024. Tổng số thí sinh giảm nhưng tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình lại tăng gần gấp đôi, từ trên 15,8% (năm 2024) lên trên 29,5%. Số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên năm nay là trên 80.800 em, giảm một nửa so với con số gần 172.000 em năm 2024.

Số lượng thí sinh đặc biệt giảm mạnh ở môn Sinh học. Năm nay, chỉ gần 70.000 em dự thi môn này, bằng gần 1/5 so với con số gần 342.400 em dự thi của năm 2024.

Tương tự như môn Toán và môn Hóa học, điểm thi môn Sinh học năm nay cũng giảm so với năm ngoái. Điểm trung bình của thí sinh là 5,78 điểm, năm ngoái là 6,28 điểm. Có trên 32,4% thí sinh đạt điểm dưới trung bình ở môn này.

Trước việc điểm thi các môn tổ hợp B00 giảm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải điều chỉnh điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ xuống mức từ 17 đến 20,5 điểm, giảm 2 điểm so với năm 2024 và là mức điểm sàn thấp nhất trong 7 năm qua, kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu quy định điểm sàn cho khối ngành này./.

