Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn: Có ngành giảm gần 6 điểm

Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025. Theo đó, có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa với 28/23 điểm, tiếp đó là Răng-Hàm-Mặt với 27,34 điểm.

Có điểm chuẩn thấp nhất là các ngành: Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) với cùng mức 17 điểm.

Bên cạnh điểm chuẩn, Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng thêm tiêu chí phụ với hầu hết tất cả các ngành.

So với năm 2024, điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đều giảm. Trong đó, giảm mạnh nhất là ngành Y học dự phòng khi điểm chuẩn “tụt dốc” gần 6 điểm, từ 22,94 điểm (năm 2024) xuống còn 17 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục cao kỷ lục, gần chạm mốc 30 điểm Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý của Trường Đại học Giáo dục có điểm chuẩn cao nhất là 29,84 điểm. Đây là mức điểm chuẩn kỷ lục của trường này.