Quyết tâm hoàn thành xây 100 trường học ở các xã biên giới trước ngày 30/8/2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 438/TB-VPCP ngày 22/8/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên.

Thông báo nêu: Chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sỹ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên dậu của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có biên giới phải tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, có kế hoạch cụ thể; xác định đây là một chiến dịch cần phải triển khai quyết liệt, khẩn trương với phương châm "khẩn trương, quyết liệt," "chắc chắn," "hiệu quả" quyết tâm hoàn thành việc khởi công xây dựng 100 trường học trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trên cơ sở đó, tiến hành sơ kết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra tại Thông báo số 81-TB/TW, bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định.

Thiết kế trường học theo hướng "mở," linh hoạt, đa dạng, phù hợp văn hóa dân tộc và điều kiện tự nhiên từng vùng

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện trình Chính phủ; trong đó lưu ý trước hết tập trung vào việc đầu tư xây dựng 100 trường theo kết luận của Bộ Chính trị; quy định rõ ràng, cụ thể các cơ chế, chính sách đặc thù, thủ tục thông thoáng, linh hoạt, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và thể hiện rõ một số nội dung cụ thể sau đây:

Quy hoạch mỗi trường phải có diện tích khoảng từ 5 đến 10 ha, gồm cả khu học tập, nội trú, công vụ, rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa và hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất. Địa điểm xây trường phải được tính toán để đảm bảo kết nối thuận lợi về mặt giao thông, có đủ hạ tầng thiết yếu đi kèm (điện, nước sạch, nước thải, viễn thông...).

Thiết kế trường học theo hướng "mở", linh hoạt, đa dạng, phù hợp văn hóa dân tộc, địa hình, điều kiện tự nhiên, khí hậu từng vùng, từng địa điểm; ưu tiên cây xanh và giữ cảnh quan tự nhiên, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ công năng, hiện đại, bền vững, tuyệt đối an toàn và có thể linh hoạt là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở, hoặc kết hợp cả cấp trung học phổ thông nếu phù hợp quy hoạch, đặc điểm địa hình và nhu cầu của từng địa phương.

Cho phép áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu linh hoạt để bảo đảm tiến độ, bao gồm chỉ định thầu, giao thầu, giao việc, kể cả tổ chức đấu thầu (nếu phù hợp đáp ứng tiến độ) theo quy định và phải cho giám sát, kiểm tra ngay trước, trong và sau xây dựng.

Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương theo tinh thần Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội; tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng; huy động sức mạnh của toàn xã hội: Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... tham gia bằng nhiều hình thức (góp công, góp sức, ngày công lao động). Trong đó, Quân đội, Công an sẵn sàng đảm nhận thi công tại những nơi hiểm trở, khó khăn nhất.

Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh, thành phố biên giới chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục, nhu cầu, phương án và tiến độ đầu tư

Để bảo đảm khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có biên giới tập trung chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền", trong đó:

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp, hướng dẫn các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền rà soát nhu cầu thực tế của 248 xã biên giới đất liền để đầu tư đúng, trúng, hiệu quả, chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và nội dung đề xuất; thành lập ngay một Tổ công tác liên ngành đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đôn đốc, giám sát, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng các trường theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương phát động chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới trước ngày 30/8/2025.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân 22 tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền chịu trách nhiệm toàn diện về xác định danh mục, nhu cầu, phương án đầu tư, nội dung, tiến độ và chất lượng thực hiện đầu tư; quy hoạch, tìm địa điểm, chuẩn bị mặt bằng với diện tích phù hợp, bảo đảm hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông thuận lợi và kêu gọi người dân hiến đất; rà soát, tổng hợp Danh mục dự án đầu tư và chi phí đầu tư gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cân đối, bố trí; đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính số lượng, địa điểm, quy mô, nội dung đầu tư xây dựng trường và cam kết hoàn thành đúng thời hạn; tổ chức thực hiện đầu tư các dự án cụ thể; bố trí quỹ đất đủ điều kiện xây dựng các trường phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, địa chất...

Tiết kiệm ngay từ đầu năm 10% kinh phí chi thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tính toán, cân đối, bố trí và phân bổ nguồn kinh phí đầy đủ, kịp thời, tiết kiệm ngay từ đầu năm 10% kinh phí chi thường xuyên của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn Ủy ban nhân dân 22 tỉnh, thành phố có xã biên giới, các chủ đầu tư xác định, thực hiện cơ chế chỉ định thầu, giao thầu, giao việc để triển khai thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, tổng hợp danh mục, kinh phí các dự án đầu tư để cân đối, bố trí vốn cho các địa phương; tổng hợp, cân đối bố trí kinh phí duy trì hoạt hoạt động thường xuyên hằng năm của các trường khi hoạt động.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành các nguyên tắc và thiết kế mẫu trường lớp theo hướng mở, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, yếu tố tự nhiên, văn hóa các vùng miền, các địa phương, các địa điểm xây dựng bảo đảm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, lưu ý khả năng ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch cụ thể để huy động lực lượng, nguồn lực tham gia vào chương trình này.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chương trình này bảo đảm kịp thời, hiệu quả; có kế hoạch cụ thể về việc huy động sự tham gia của toàn xã hội; xây dựng cơ chế tiếp nhận, công khai, giám sát nguồn lực xã hội hóa đúng mục đích, tránh hình thức.

Việc xây dựng trường học tại các xã biên giới là việc mới, việc lớn và có ý nghĩa sâu sắc, cần vừa làm vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tinh thần chung là phải làm cho bằng được, với trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc nơi biên cương của Tổ quốc. Việc triển khai phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, minh bạch, không hình thức, không dàn trải và nhất định thành công./.

