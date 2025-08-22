Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục cao kỷ lục, gần chạm mốc 30 điểm

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm năm 2025, dao động từ 25,37 đến 29,84 điểm tuỳ từng ngành. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý có điểm chuẩn cao nhất là 29,84 điểm.

Theo Trường Đại học Giáo dục, đây là mức điểm chuẩn kỷ lục của trường này.

Các ngành khác của trường cũng có mức điểm chuẩn rất cao với 5 ngành có điểm chuẩn trên 28 điểm. Trong số 11 ngành đào tạo, có đến 8 ngành có điểm chuẩn trên 27 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 25,37 điểm cho ngành Sư phạm Sinh học.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

