Điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Ngoại Thương lên đến 9,5 điểm/môn

Trường Đại học Ngoại Thương vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2025. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại với 28,5 điểm.

Các chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến I-Hons Kinh doanh quốc tế, Phân tích dữ liệu kinh doanh, chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28 điểm.

Có 6 chương trình đào tạo có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm/môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25 đến 27 điểm.

Trường Đại học Ngoại Thương xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc, bao gồm tổ hợp 3 môn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông cho các chương trình tiêu chuẩn và tổ hợp bao gồm 2 môn thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm IELTS quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Trường Đại học Ngoại Thương thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25/8 đến ngày 30/8 và thực hiện nhập học từ ngày 3 đến ngày 5/9./.

Thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn vẫn có nguy cơ trượt Trường Đại học Công nghệ Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 28,19 điểm. Trường có 4 ngành khác có mức điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, tương đương với từ 9 điểm/môn.

