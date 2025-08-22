Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2025

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 với mức điểm dao động từ 23 đến 28,83 điểm.

Trong đó, ngành thương mại điện tử có mức điểm cao nhất với 28,83 điểm, thấp nhất là ngành Quản lý công và chính sách với 23 điểm.

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

