Trường Đại học CMC công bố điểm chuẩn và xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu

Trường Đại học CMC công bố điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông dao động từ 24 đến 28 điểm trên thang điểm 40.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Trí tuệ nhân tạo với 28,66 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học CMC theo các phương thức xét tuyển năm 2025, cụ thể như sau:

Cùng với công bố điểm chuẩn, Trường Đại học CMC cũng công bố ngay việc xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 14 ngành và chương trình đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 1 đến 15/9.

Trường Đại học CMC cho biết trường tặng laptop cho tân sinh viên nhập học năm 2025 dành cho các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 2, 3. Trong đợt nhập học diễn ra vào ngày 24-25/8, mỗi tân sinh viên sẽ được trao tận tay một chiếc laptop và các phần quà giá trị khác./.

