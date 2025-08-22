Thí sinh đạt 9 điểm mỗi môn vẫn có nguy cơ trượt Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 cho 17 ngành đào tạo.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với 28,19 điểm. Trường có 4 ngành khác có mức điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, tương đương với 9 điểm/môn, gồm Kỹ thuật máy tính với 27 điểm, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 27,9 điểm, ngành Trí tuệ nhân tạo với 27,75 điểm, ngành Khoa học dữ liệu với 27,38 điểm.

Với mức điểm chuẩn này, nếu không có điểm cộng ưu tiên, thí sinh đạt trung bình 9 điểm/môn vẫn trượt các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu của Trường Đại học Công nghệ.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ sinh học với 22,13 điểm, ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng với 22,25 điểm.

Trường Đại học Công nghệ là trường đầu tiên trong nhóm các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn.

Trước đó, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn như Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Hạ Long…/.

Danh sách điểm chuẩn của Đại học Công nghệ.

