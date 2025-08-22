Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất lên đến 29,39 điểm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay sẽ trưng bày sách giáo khoa qua các thời kỳ, từ những bộ sách giáo khoa đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đến nay tại triển lãm 80 năm Quốc khánh.