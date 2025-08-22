Xã hội

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất lên đến 29,39 điểm

Hai ngành có điểm chuẩn vượt ngưỡng 29 điểm là Khoa học Máy tính (29,19 điểm), Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến, 29,39 điểm).

Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: hust.edu.vn)

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Hai ngành có điểm chuẩn (quy đổi theo tổ hợp gốc thang 30 của điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông) vượt ngưỡng 29 điểm là: Khoa học Máy tính (29,19 điểm); Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến, 29,39 điểm).

Điểm chuẩn thấp nhất là 19 điểm cho ngành Quản trị kinh doanh - hợp tác với Đại học Troy (Mỹ).

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

bach-khoa-1.jpg
bach-khoa-2.jpg
