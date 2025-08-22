Điểm chuẩn tuyển sinh đại học ở nhiều trường biến động mạnh

Ghi nhận đến tối 22/8, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh ở các phương thức xét tuyển.

Công bố của các trường cho thấy, điểm chuẩn ở rất nhiều ngành, trường tăng so với năm trước; riêng khối ngành Sức khỏe và Luật giảm; còn khối Sư phạm vẫn giữ điểm chuẩn cao ở một số ngành, nhất là với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 17-24,5 điểm. Điểm chuẩn ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất với 24,5 điểm; tiếp đến là các ngành Marketing, Luật cùng mức 24 điểm.

Các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học có điểm chuẩn từ 18,5 đến 23 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của trường tăng phổ biến ở mức 0,5-2 điểm; ngành tăng mạnh nhất là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, từ mức điểm chuẩn 18 ở năm trước lên đến 22 điểm.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tuyển 8.600 sinh viên ở hai cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và phân hiệu Vĩnh Long.

Trường xét tuyển bằng nhiều phương thức, trong đó điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong khoảng 22,8 đến 27,7 điểm với các ngành đào tạo ở cơ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngành có điểm chuẩn cao là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7 điểm); Công nghệ Marketing (26,65 điểm); Marketing (26,5 điểm). Các ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng mức điểm chuẩn 26,3 điểm. Ở phân hiệu Vĩnh Long, điểm chuẩn các ngành thấp hơn cơ sở chính, trong khoảng 17-22 điểm.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn từ 55,05 đến 85,41 điểm trên thang điểm 100 theo phương thức xét tổng hợp.

Nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất là Khoa học máy tính với 85,41 điểm; thấp nhất là Xây dựng và Quản lý xây dựng với 55,05 điểm.Điểm xét tuyển tổng hợp của trường là tổng điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên; trong đó, điểm học lực gồm kết quả thi đánh giá năng lực, học bạ và thi tốt nghiệp trung học phổ thông; điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên; điểm cộng được xét từ các thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn-thể-mỹ với mức tối đa là 10 điểm trên thang 100.

Năm nay, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 5.550 sinh viên. Thống kê của trường cho thấy, trong kỳ tuyển sinh này có gần 48% thí sinh đạt điểm thi Đánh giá năng lực từ 900 điểm; gần 21% thí sinh vừa có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 27 điểm vừa có điểm thi Đánh giá năng lực từ 900 điểm.

Bên cạnh đó, khoảng 3.300 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn (tương đương IELTS Academic từ 5.0 trở lên) được quy đổi thành 8-10 điểm môn tiếng Anh.

Là một trong những trường đại học hàng đầu về công nghệ, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có mức điểm chuẩn khá cao ở tất cả phương thức xét tuyển.

Trong đó, điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong khoảng từ 24 đến 29,6 điểm, cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo. Nhìn chung, điểm trúng tuyển của trường tăng cao ở một số ngành trọng điểm về kỹ thuật, công nghệ cao.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 15-24 điểm với phương thức xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông; trong đó, cao nhất là ngành Tâm lý học, tiếp đến là Marketing, Luật, Luật kinh tế từ 23-23,25 điểm.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy từ 567-870 điểm, cao nhất cũng là ngành Tâm lý học.

Ở khối ngành sức khỏe, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay tuyển khoảng 1.900 sinh viên, tăng hơn 300 so với năm trước, bằng hai phương thức là tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điểm chuẩn của trường trong khoảng 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm trước. Y khoa và Răng Hàm Mặt là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất, nhì trường, lần lượt là 25,26 điểm và 25,55 điểm, giảm khoảng 1 điểm so với năm trước.

Mức điểm chuẩn thấp nhất là ngành Dinh dưỡng và Y tế công cộng với 18 điểm, giảm lần lượt 5,2 điểm và 3 điểm so với năm trước.

Nhiều ngành khác có điểm chuẩn giảm hơn 3 điểm là Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Là đơn vị đào tạo khối ngành sức khỏe lớn của khu vực phía Nam, điểm chuẩn các ngành của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm từ 0,4 đến 4 điểm so với năm trước.

Cụ thể, hai ngành có điểm chuẩn cao của đại học này là Y khoa và Răng Hàm Mặt, lần lượt là 27,34 điểm và 26,45 (giảm gần 1 điểm so với năm trước); một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn từ 18,12 đến 25,65, hầu hết các ngành giảm 1-4 điểm so với năm trước; trong đó, ngành Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn thấp nhất, ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất.

Ở khối Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn có điểm chuẩn ở mức cao, trong khoảng 22-28,98 điểm; cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học. Điểm chuẩn các ngành đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30, với tất cả phương thức.

Với khối trường ngoài công lập, điểm chuẩn ở hầu hết các trường trong khoảng 15-20,5 điểm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có điểm chuẩn cao nhất với mức 20,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền 19 điểm; các ngành còn lại ghi nhận mức điểm chuẩn phổ biến từ 15-18 điểm./.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 24,15 điểm Trường xác định theo tổ hợp gốc là D01. Theo đó, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00, A01, C00, điểm trúng tuyển sẽ cao hơn nữa.