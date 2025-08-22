Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội cao nhất là 24,15 điểm

Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2025 theo tổ hợp gốc D01 Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật Hà Nội, điểm chuẩn của trường năm nay ổn định như những năm gần đây.

Trường xác định theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Theo đó, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn nữa. Với tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) của ngành Luật kinh tế, thí sinh sẽ phải đạt 28,79 điểm (25,55 + 3,24). Thí sinh có thể tham khảo thông tin về quy đổi điểm trên cổng thông tin điện tử của trường.

Đặc biệt, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) còn cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông ở mức trung bình chung khoảng 3,5 điểm./.

