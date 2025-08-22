Năm học 2024-2025: Đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách

Luật Nhà giáo được ban hành, học sinh phổ thông được miễn học phí, quyết định phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi; kết quả giáo dục cao hơn năm trước ở mọi cấp học; nỗ lực chuyển đổi số là những điểm nổi bật của ngành giáo dục trong năm học 2024-2025.

Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025. Hội nghị được vừa Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều nay, 22/8.

Thêm nhiều chính sách cho giáo dục

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, năm học 2024-2025, ngành giáo dục nhiều kết quả nổi bật, trong đó, việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một điểm đột phá.

Luật Nhà giáo được ban hành là dấu mốc quan trọng khẳng định chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng then chốt của sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi và về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, các nghị quyết này đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

Hội nghị diễn ra chiều nay, 22/8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho hay hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực hoàn thiện 3 dự án Luật, gồm Luật Giáo dục, Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện về quản lý giáo dục khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp như phân cấp, phân quyền cho địa phương 87/181 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,5%; tổ chức tập huấn cho hơn 5.000 người về quản lý cấp xã về giáo dục của hơn 3.300 xã, phường trên toàn quốc.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành; tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá giáo dục trong đó đưa AI trở thành một môn học chính thức trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Kết quả giáo dục cao hơn năm trước ở mọi cấp học

Cũng theo Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, kết quả giáo dục đào tạo năm học 2024-2025 cao hơn năm học trước ở tất cả các chỉ tiêu của tất cả các cấp/bậc học, từ giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, đến tháng 6/2025 (trước sáp nhập), có 100% tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 27% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 (tăng 4% so với cùng thời điểm năm trước) và 19% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 (tăng 6% so với cùng thời điểm năm trước).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở các cấp học. Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mới như dạy học theo chuyên đề, dạy học theo dự án, dạy học tích hợp, giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo... được tổ chức dưới nhiều hình thức.

Báo cáo quốc gia PISA chu kỳ 2022 công bố vào ngày 19/6/2025 cho thấy Việt Nam duy trì thứ hạng cao trong khu vực, tiệm cận mức trung bình OECD ở cả ba môn: Toán, Đọc, Khoa học. Năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam triển khai tổ chức khảo sát PISA chu kỳ 2025 trên máy tính với sự tham gia của 195 trường và 7.353 học sinh.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt nhiều thành tích với 33 huy chương các loại. Các đội tuyển Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật quốc tế duy trì nhóm 10 quốc gia dẫn đầu trong số 113 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự.

Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được tổ chức thành công dù trong bối cảnh 3 đặc biệt: lần đầu tiên tổ chức thi theo 2 Chương trình giáo dục 2006 và 2018; có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,16 triệu thí sinh; diễn ra trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính.

Quy mô giáo dục đại học ngày càng phát triển và tăng hạng trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành trên cả nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất của các trường học được địa phương quan tâm đầu tư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có chuyển đổi số mạnh mẽ khi cơ sở dữ liệu ngành đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Vẫn nhiều hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024-2025 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, một số cơ sở giáo dục vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; chưa thực sự chủ động được trong tổ chức dạy học các môn tích hợp, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương. Việc kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh tại một số nơi vẫn còn hình thức, chưa sát thực tế.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vẫn còn chênh lệch lớn về điều kiện học tập giữa các nhóm đối tượng và các vùng miền. Trẻ em dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, người học ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều rào cản trong tiếp cận giáo dục do hạn chế về ngôn ngữ, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và điều kiện học tập.

Tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn mới, môn tích hợp ở trung học cơ sở và giáo viên tiếng Anh ở vùng khó khăn. Việc tuyển dụng của các địa phương còn chậm, chưa tuyển dụng hết số biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều giữa các vùng, miền.

Còn tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu phòng học bộ môn và thiết bị dạy học tổi thiểu ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học còn lạc hậu.

Bên cạnh đó là vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên; công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh còn chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng bạo lực học đường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, từ việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ có ý nghĩa quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm học 2025-2026./.

Thủ tướng: Mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo Thủ tướng chỉ rõ phải tập trung chuyển đổi trạng thái từ việc coi giáo dục, đào tạo là công việc của ngành giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội.