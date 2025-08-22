Thủ tướng: Mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo

Chiều 22/8, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ phải đảm bảo tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo; dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ, kết nối với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố.

Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển

Hội nghị đánh giá, năm học 2024-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 91- KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó thể chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo được hoàn thiện, với 83 văn bản được ban hành.

Kết quả năm học này cao hơn năm học trước ở tất cả các chỉ tiêu của tất cả các cấp/bậc học với 100% tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, 27% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 19% tỉnh, thành phố đạt mức độ. Cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo ngày càng khang trang, hiện nay, cả nước đã có 89,6% phòng học các cấp học mầm non, phổ thông công lập được kiên cố hóa...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá giáo dục, trong đó đưa AI trở thành một môn học chính thức trong Chương trình giáo dục-đào tạo; tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Các đội tuyển Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật quốc tế duy trì nhóm 10 quốc gia dẫn đầu. Lần đầu dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế, Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia có thành tích cao nhất; đội tuyển Olympic Tin học quốc tế thuộc nhóm 8 quốc gia đứng đầu, Olympic Toán thuộc nhóm 9 quốc gia đứng đầu...

Cả nước tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trong bối cảnh 3 đặc biệt. Các điều kiện bảo đảm chất lượng như đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường; đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh, với cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến, hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông được số hóa.

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục có tên và tăng thứ hạng trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế, năm 2024 có 17 cơ sở đào tạo trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á; 9 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới.

Ngành giáo dục cho biết, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ em từ 3 đến 5 tuổi.

Chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển,” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đổi mới quản trị; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...

Cùng với đó, ngành hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.

Ngành giáo dục-đào tạo đưa ra 28 chỉ tiêu phấn đấu chính. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 94%; tỷ lệ huy động trẻ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,70%; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học 99,5%; có 24/34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, cấp độ 3. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn đào tạo đạt 90%, giáo viên tiểu học đạt chuẩn đào tạo 91%, giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn đào tạo đạt 100%; tỷ lệ giảng viên đại học có bằng tiến sỹ 34,50%...

Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, nhất là trong thời kỳ phát triển vươn mình của dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư rất quan tâm và ban hành nhiều quyết sách tạo đột phá phát triển, trong đó có “bộ tứ trụ cột” đang được tập trung triển khai quyết liệt. Thời gian tới Bộ Chính trị sẽ ban hành các Nghị quyết tạo đột phá về phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế nhà nước.

Nêu các điểm sáng nổi bật của năm học 2024-2025, Thủ tướng chỉ rõ, thể chế hoàn thiện; bộ máy tinh gọn; chất lượng nâng cao; kỳ thi chuyên nghiệp; giáo viên nâng tầm; hội nhập mở rộng; cơ sở khang trang; khoa học phát triển; tài năng nở sớm.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà toàn ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức, như: chương trình bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân, đạo đức chưa cao, kỹ năng thiếu hụt, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động.

Hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh khu vực biên giới đất liền từ năm học 2025-2026

Phân tích tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, phát triển đột phá, vừa để khắc phục những hạn chế bất cập, “giải quyết vấn đề của chính mình,” vừa góp phần quan trọng thực hiện thành công các quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng chỉ rõ phải tập trung chuyển đổi trạng thái từ việc coi giáo dục, đào tạo là công việc của ngành giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học; phải đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận theo hướng mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, đào tạo, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người.

Ngành cần xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại, thống nhất, phù hợp với sự phát triển của đất nước; học phải đi đôi với hành, học thật, thi thật, hiệu quả thật; thầy cô phải là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên; gia đình, xã hội, nhà trường phải là nền tảng, điểm tựa của thầy cô giáo và học sinh, sinh viên; dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Nhấn mạnh quan điểm “học sinh, sinh viên là trung tâm, là chủ thể - thầy, cô giáo là động lực - nhà trường là bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng,” Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành giáo dục phải tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho năm học mới, trong đó có lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc đến cấp xã vào ngày 5/9/2025, nhất là trong bối cảnh năm học đầu tiên thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phải đạt được thành tích tốt hơn, chất lượng rõ nét hơn, kết quả khởi sắc hơn năm học trước ở tất cả các cấp học.

Thủ tướng lưu ý, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; tập trung triển khai thi hành hiệu quả Luật Nhà giáo. Ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội sửa đổi các Luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chuẩn bị xây dựng Luật Học tập suốt đời; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện.

Cùng với đó, ngành ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu theo Chương trình Giáo dục mầm non và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 sau khi được Quốc hội phê duyệt nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục mầm non, phổ thông, Ngành xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”; xây dựng cơ chế huy động các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, người nước ngoài... tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

“Ngành giáo dục phải quan tâm phát triển giáo dục cho trẻ em, học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026,” Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu toàn ngành phải tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay khi Nghị quyết được ban hành; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp. Các bên liên quan xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, trước mắt thí điểm đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nêu rõ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em; điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ngành cần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; chú trọng đào tạo các ngành, lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các ngành mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế...

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương trên tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.”

Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em,” chỉ rõ, ngành Giáo dục đào tạo cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác trong thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang “dạy chữ, dạy người” cho các em học sinh, sinh viên, những thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành Giáo dục và đào tạo, của hơn 1 triệu thầy giáo, cô giáo đang nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc không mệt mỏi, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người,” như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn chúng ta: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Trước thềm năm học mới, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc ngành Giáo dục và đào tạo, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới./.

