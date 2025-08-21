Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động hoàn thành các mục tiêu đổi mới

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Kỷ cương−Sáng tạo−Đột phát−Phát triển.”

Tham dự Đại hội có 162 đại biểu đến từ 30 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiều kết quả nổi bật về giáo dục và đào tạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, toàn ngành Giáo dục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế cùng tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Cùng với đó, Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, những khó khăn, bất cập.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, với khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao nhằm tạo bước đột phá về giáo dục và đào tạo, toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của ngành Giáo dục đến năm 2030, góp phần thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những kết quả nổi bật như: Chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đã được ban hành tương đối toàn diện, bao quát; thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho đổi mới giáo dục và đào tạo; công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường có chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Tính đến ngày 25/7/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động soạn thảo, ban hành và tham mưu trình ban hành 239 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 1 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội, 28 nghị định của Chính phủ, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 204 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án quan trọng của ngành Giáo dục đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ, ứng dụng công nghệ thông tin…

Tập trung triển khai Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng toàn ngành Giáo dục đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá: Bộ đã làm tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo; phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm; đã trình Quốc hội ban hành chính sách về miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện khó khăn được chú trọng phát triển. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định; học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Giáo dục đại học cải thiện rõ rệt về chất lượng; tập trung chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mới. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hằng năm được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm ngày càng minh bạch hơn; góp phần tiết kiệm nguồn lực xã hội, đánh giá được đúng năng lực của thí sinh.

Lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trong đó có Kết luận số 91 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung hoàn thiện, trình ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách về đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; trong đó ưu tiên hoàn thiện 3 dự án Luật: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tự chủ gắn với nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và khu vực tư; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Bên cạnh đó, xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với ngũ giáo viên; thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Đối với công tác Đảng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tinh gọn, hoàn thiện nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thu hút và trọng dụng nhân tài.

Tại Đại hội, Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Viết Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025./.

