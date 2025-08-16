Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ: Lấy phòng ngừa làm gốc, kiến tạo phát triển

Chiều 16/8, Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; giữ vững bản lĩnh, kỷ cương; đổi mới, xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” theo phương châm hành động: “Đoàn kết-kỷ cương-bản lĩnh-đổi mới-phát triển.”

Thay đổi mạnh mẽ tư duy và phương pháp làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của toàn ngành thanh tra trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Ngành thanh tra thay đổi mạnh mẽ tư duy và phương pháp làm việc, lãnh đạo tập trung thanh tra vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân hàng, với các dự án lớn… Đặc biệt, đã triển khai nhiều cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên cả nước với mục tiêu không chỉ phát hiện sai phạm để xử lý mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn là phòng ngừa, tìm ra sơ hở chính sách pháp luật để kiến nghị hoàn thiện thể chế, đang được xem là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Chính phủ,” Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận.

Thanh tra Chính phủ thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” “làm một việc, một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực,” đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm, điển hình như vụ việc 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam (cũ).

Đây là những đóng góp rất cụ thể, trực tiếp và thiết thực duy trì kỷ cương phép nước.

Đồng thời, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tiên phong, quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, mạnh, một cuộc cách mạng mang tính lịch sử của toàn ngành.

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ rất khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra, báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt. Đây là bước ngoặt của thanh tra; theo đó ngành thanh tra kết thúc hoạt động của 12 thanh tra bộ, cùng với thanh tra cấp huyện và sở để tập trung cho Thanh tra Chính phủ và thanh tra cấp tỉnh.

Với mô hình tổ chức mới, ngành thanh tra không còn bị phân tán, cắt khúc, chồng chéo, trở thành một khối thống nhất, có hệ thống chỉ đạo xuyên suốt, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động độc lập.

Điều này giúp tập trung được nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện những nhiệm vụ lớn do Trung ương giao.

“Đây là nền tảng quan trọng bậc nhất để nâng cao vai trò, vị thế của ngành thanh tra trong giai đoạn phát triển mới và cũng là điều kiện để chúng ta tập trung xây dựng hệ thống thanh tra trong sạch, vững mạnh, với sự lãnh đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới,” Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là thấm nhuần sâu sắc quan điểm lấy người dân làm gốc, làm trung tâm, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài liên quan đến khiếu kiện của người dân, củng cố được niềm tin của nhân dân.

Trong 5 năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là tập trung xử lý các vụ việc tồn động. Một trong những minh chứng điển hình là Thanh tra Chính phủ đã tập trung thực hiện quyết liệt và hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Tô Lâm giao.

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo “chiến dịch 90 ngày đêm,” huy động lực lượng nhiều đơn vị để tập trung giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương mà nhiều năm chúng ta chưa giải quyết được.

Bằng cách làm bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân và vận dụng linh hoạt các chính sách pháp luật để giải quyết những điểm nghẽn. Đến nay, ngành thanh tra đã giải quyết hơn 90% các vụ việc tồn đọng nhiều năm.

“Việc làm này không chỉ giải quyết dứt điểm các vụ việc gây bức xúc mà còn là minh chứng thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ vì dân, phục vụ dân, qua đó tăng thêm uy tín của ngành Thanh tra,” Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá.

Thanh tra Chính phủ còn chủ động, tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của thanh tra và góp phần vào nâng cao năng lực, quản lý nhà nước, duy trì kỷ cương, kỷ luật của đất nước.

Chủ động phát hiện những "lỗ hổng" về cơ chế, chính sách

Nhiệm kỳ 2025-2030, theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, nhiệm vụ của ngành thanh tra ngày càng nặng nề, phức tạp, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm soát quyền lực, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đọc báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, ngành thanh tra phải đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước, là những người lính tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mà ở đó mỗi cán bộ phải tôi luyện và hội tụ đủ bốn giá trị rất quan trọng "Mắt tinh, Tâm sáng, Trí sâu, Bản lĩnh thép."

Ngành thanh tra phải thấm nhuần và lan tỏa tư tưởng lấy phòng ngừa làm gốc, kiến tạo cho phát triển là mục tiêu cao nhất của ngành.

Do đó, bên cạnh việc phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, thanh tra phải chủ động phát hiện những "lỗ hổng" về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, khắc phục những lỗ hổng và đây cũng là để phòng ngừa sai phạm. Thanh tra phải là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa toàn diện hoạt động thanh tra. Theo Phó Thủ tướng, trong xu thế Chính phủ số, xã hội số, ngành thanh tra không thể đứng ngoài cuộc mà phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ; quyết liệt xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn ngành, để giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần phục vụ cao nhất.

Phó Thủ tướng lưu ý, cán bộ tiếp dân phải luôn tâm niệm người dân đến cơ quan thanh tra, đặc biệt là Thanh tra Chính phủ - cấp cuối cùng thì là khi họ đã rất bức xúc. Vì vậy, thái độ tiếp dân phải lắng nghe, chia sẻ, không được vô cảm trước những phản ánh của người dân. Theo đó, cán bộ phải giải thích thấu đáo, tận tình.

“Nếu người dân khiếu kiện đúng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ bị xâm phạm, thì khó khăn mấy, thanh tra cũng phải kiên quyết bảo vệ người dân đến cùng,” Phó Thủ tướng nói và cho rằng, đây chính là thước đo lòng tin với thanh tra, qua đó là lòng tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Tại Đại hội, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo Quyết định, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 là: Ông Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030./.

