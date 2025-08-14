Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đảng viên các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 14/8, Đảng bộ các cơ quan Đảng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, bền vững

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ chỉ đạo Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để phát huy vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng; phát huy phẩm chất, trí tuệ, năng lực và sự đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh, cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, xanh và bền vững.”

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và khâu đột phá tới toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong triển khai thực hiện; khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ yêu cầu về chất lượng, tiến độ để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã xác định; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, góp phần đưa Nghị quyết thực sự đi vào hoạt động của từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, hội tụ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo các cơ quan Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 1678- QĐ/TU, ngày 10/2/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025. Hiện nay, Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở đảng (6 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở, 44 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 74 đồng chí cấp ủy viên cơ sở) với tổng số 789 đảng viên.

Sau 5 tháng thành lập và hoạt động, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, các cấp ủy đảng trực thuộc đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực: ban hành hệ thống quy chế, quy định đảm bảo hoạt động của Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và chuẩn bị nội dung, điều kiện chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đảm bảo toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và của Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu: Hằng năm, 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 95% trở lên tổ chức cơ sở đảng, 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 8-10 đảng viên mới.

Trong nhiệm kỳ, hoàn thành 100% các mục tiêu về chuyển đổi số của Đảng bộ; 100% các tổ chức đảng trực thuộc xử lý công việc trên môi trường số; 100% cán bộ, đảng viên sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan...; thực hiện khâu đột phá là tập trung triển khai chuyển đổi số trong Đảng bộ.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai xác định 3 giải pháp đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với 250 đại biểu đại diện cho gần 1.600 đảng viên thuộc 12 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, trí tuệ, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thống nhất thông qua 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; 3 giải pháp đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường đề nghị Đảng bộ cần xác định vai trò quan trọng và đặc thù của mình trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới góp phần hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng đó, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ, tạo nền tảng xây dựng tổ chức đảng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai Hoàng Giang nhấn mạnh, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I cần khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã quyết nghị.

Các cấp ủy cơ sở phải tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

