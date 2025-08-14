Quân khu 7 phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng 14/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự phiên khai mạc có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; đại diện lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu cùng 288 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 đảng viên trong toàn Đại hội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, ghi nhận những kết quả và thành tích mà Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng những năm qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng," hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thời gian tới, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng tâm là quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Quân khu.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai hiệu quả các đề án, dự án kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội, tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân," xây dựng phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc tương xứng với địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng và tiềm năng, thế mạnh của Quân khu…

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ngay sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân khu khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển và ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ," người chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn được thể hiện đậm nét và tỏa sáng trong lòng nhân dân cũng như bạn bè quốc tế.

Đại hội đánh giá nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Quân khu huy động tối đa mọi tiềm lực bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”…

Khu vực Triển lãm giới thiệu thiết bị quân sự, hậu cần kỹ thuật lực lượng vũ trang Quân khu 7. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong ngày làm việc chính thức đầu tiên, Đại hội nghe Báo cáo kết quả phiên trù bị; thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội; thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; báo cáo và thông qua kết quả Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7.

Dự kiến ngày thứ hai, Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Phiên bế mạc diễn ra ngày 15/8./.

