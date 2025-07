Chủ động tham mưu hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2025.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Biểu dương, ghi nhận những kết quả, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2025, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 với kết quả cao hơn, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “ba trọng tâm, ba quyết liệt” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị quân chính toàn quân sáu tháng đầu năm 2025; thực hiện hiệu quả 16 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2026 của Quân ủy Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị tập trung chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xử lý thắng lợi các tình huống.

Thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng, địa bàn trọng điểm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương lưu ý toàn quân cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cùng với việc tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh-gọn-mạnh, đổi mới đột phá nhiệm vụ huấn luyện, các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh, đưa vào huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng, hệ thống tài liệu, giáo trình phù hợp với thực tiễn và tổ chức biên chế mới của Quân đội; tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao, diễn tập các cấp bảo đảm thực chất, an toàn; đăng cai và tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, khu vực và quốc tế đạt kết quả cao, đặc biệt là huấn luyện và tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chất lượng, an toàn.

Chất lượng giáo dục và đào tạo cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao theo phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.”

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường…

Sáu tháng năm 2025, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhiều nội dung có bước đột phá.

Cụ thể, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn cả nước.

Quân đội đã chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình, chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi hội thao xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tham gia lễ duyệt binh tại Liên bang Nga, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và bạn bè quốc tế. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành các đề án, dự án luật bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội; đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác khác./.

Sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng quân đội là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, đồng thời, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội.