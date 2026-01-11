Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo loạn giữa lúc căng thẳng leo thang ở nhiều thành phố Iran

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo loạn giữa lúc căng thẳng leo thang

Châu Âu và Canada đồng loạt phản đối Mỹ “nhòm ngó” Greenland

Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm tại tỉnh miền Nam

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu