Iran bác bỏ tin đồn Tư lệnh Lực lượng Quds bị ám sát

Truyền thông nhà nước Iran ngày 10/10 đã bác bỏ tin đồn cho rằng Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Esmail Qaani, đã bị ám sát.

Hãng thông tấn Tasnim - cơ quan truyền thông thân IRGC - khẳng định nguồn tin này bắt nguồn từ một tài khoản mạng xã hội có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Tasnim dẫn lời ông Qaani cho biết: "Tổ chức Zionist đang tung tin tôi đã bị ám sát nhằm khiến những người bạn của tôi lo lắng mà liên lạc với tôi, từ đó có thể xác định vị trí chính xác của tôi."

Trước đó, trong cuộc chiến kéo dài hai tuần giữa Iran và Israel vào tháng 6 năm nay, một nguồn tin của Iran từng nói với tờ New York Times rằng ông Qaani đã bị ám sát. Tuy nhiên, các video được công bố sau đó cho thấy ông vẫn sống sót qua nhiều đợt không kích nhắm vào các mục tiêu trên khắp Iran.

Esmail Qaani tiếp quản vai trò Tư lệnh Lực lượng Quds sau khi người tiền nhiệm Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái năm 2020.

Năm 2024, ông từng mất tích trong một cuộc không kích ở Liban nhưng sau đó được phát hiện thấy tại một sân bay ở Iran./.

Tổng thống Iran: 'Israel tìm cách ám sát tôi' Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cáo buộc Israel đã tìm cách ám sát ông nhưng không thành công.