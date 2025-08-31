EU hối thúc Mỹ xem xét lại lệnh cấm thị thực với quan chức Palestine

Theo Tân hoa xã, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Copenhagen ngày 30/8 và nhất trí kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Palestine.

Cuộc họp cũng thảo luận về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza, song các bên tham dự vẫn chia rẽ sâu sắc về việc có áp thêm lệnh trừng phạt đối với Israel hay không.

Tại một cuộc họp báo, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng dù các quốc gia thành viên nhìn chung đồng thuận về mức độ nghiêm trọng của tình hình, song chưa đạt được đồng thuận về các biện pháp cụ thể.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, chủ trì cuộc họp, cho biết ngày càng nhiều quốc gia thành viên tin rằng Israel khó thay đổi đường lối nếu không có sức ép mạnh hơn./.

