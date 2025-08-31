Thế giới

Các nước Arab và Hồi giáo kêu gọi Mỹ cấp thị thực cho quan chức Palestine

Các nước Arab và Hồi giáo cảnh báo quyết định của Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Palestine dự khóa họp của ĐHĐ LHQ đi ngược các nghĩa vụ quốc tế, ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Ủy ban Trung ương Tổ chức giải phóng Palestine tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 23/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Ủy ban Trung ương Tổ chức giải phóng Palestine tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 23/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/8, Ủy ban cấp bộ trưởng của các nước Arab và Hồi giáo về Gaza đã kêu gọi chính quyền Mỹ "xem xét lại và hủy bỏ" quyết định không cấp thị thực cho phái đoàn Palestine tham dự khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại Amman, ủy ban bày tỏ "vô cùng lấy làm tiếc" về quyết định của Washington, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này trái ngược với các nghĩa vụ theo Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc, vốn đảm bảo quyền của Palestine, với tư cách là quan sát viên thường trực của Liên hợp quốc, được tham gia vào các hoạt động của tổ chức này.

Ủy ban cảnh báo quyết định này cũng làm giảm các cơ hội đối thoại và ngoại giao, đồng thời cảnh báo rằng việc làm suy yếu Chính quyền Palestine (PA) sẽ làm xói mòn các nỗ lực hòa bình trước tình hình bạo lực lan rộng và xung đột tiếp diễn.

Hôm 29/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ từ chối cấp thị thực cho các thành viên của PA và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phía Mỹ cho rằng PLO và PA đã không tuân thủ các cam kết và làm suy yếu triển vọng hòa bình.

Đáp lại, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc và kinh ngạc" trước quyết định này, kêu gọi Washington xem xét lại và đảo ngược quyết định, đồng thời tái khẳng định cam kết toàn diện của Palestine đối với luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Liên hợp quốc và các nghĩa vụ hướng tới hòa bình.

Theo kế hoạch, khóa họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) vào tháng Chín tới. Pháp cùng nhiều quốc gia khác dự kiến công nhận Nhà nước Palestine tại sự kiện quan trọng này, qua đó nhấn mạnh sự ủng hộ ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với Palestine.

Ủy ban cấp bộ trưởng của các nước Arab và Hồi giáo được thành lập vào ngày 11/11/2023. Ủy ban có sự tham gia của ngoại trưởng các nước Saudi Arabia (Arab Xêút), Ai Cập, Qatar, Jordan, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Nigeria và Palestine, cùng với các nguyên thủ quốc gia của Liên đoàn Arab (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC)./.

