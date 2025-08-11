Australia tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine

Australia tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng Chín tới, trong khi New Zealand cho biết đang xem xét nghiêm túc bước đi này.

Sau phiên họp nội các ngày 11/8, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Canberra sẽ ủng hộ quyền của người Palestine có một nhà nước độc lập, coi đây là động lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.

Ông nhấn mạnh đó là niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại để chấm dứt bạo lực ở Trung Đông, chấm dứt xung đột, đau khổ và nạn đói ở Gaza.

Ông cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên cam kết của Chính quyền Palestine rằng “Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ không có vai trò gì trong nhà nước Palestine tương lai ở mọi thời kỳ.”

Ông nêu rõ “chừng nào nhà nước Israel và Palestine chưa được công nhận vĩnh viễn, hòa bình sẽ chỉ mang tính tạm thời,” đồng thời nhấn mạnh rằng Australia sẽ phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để nắm bắt cơ hội này.

Như vậy, Australia là quốc gia tiếp theo tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine, sau Pháp, Canada và Anh.

Cũng trong ngày 11/8, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết Wellington đang cân nhắc kỹ lưỡng khả năng công nhận Palestine. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào tháng Chín và trình bày tại Tuần lễ Cấp cao Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Winston Peters nêu rõ: “Chúng tôi sẽ hành động theo nguyên tắc, giá trị và lợi ích quốc gia của New Zealand.”

Ông đồng thời nhấn mạnh cần đánh giá liệu các vùng lãnh thổ Palestine đã đạt đủ điều kiện trở thành một nhà nước khả thi và hợp pháp hay chưa.

Theo ông Peters, New Zealand từ lâu đã xác định việc công nhận Nhà nước Palestine là “vấn đề của thời điểm, không phải câu hỏi có hay không.”

Các động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh Liên đoàn Arab và nhiều nước tại Liên hợp quốc liên tục kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước, chấm dứt chiến sự và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích mạnh mẽ động thái của các nước phương Tây, cho rằng việc công nhận Palestine “là phần thưởng cho Hamas” và “sẽ mang lại chiến tranh chứ không phải hòa bình.”

Ông khẳng định lập trường của Israel sẽ không thay đổi, bất chấp áp lực quốc tế và làn sóng biểu tình tại Tel Aviv phản đối kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza./.

