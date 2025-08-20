Bộ Chính trị làm việc về Đại hội Đảng bộ một số tỉnh

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác của Bộ Chính trị đã làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì đã làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, các Tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nhìn chung dự thảo các văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây./.