Đại hội Đảng XIV: Đưa xã miền núi Yên Định phát triển toàn diện, bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Định (Bắc Ninh) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 15-16/8 đã xác định đưa xã miền núi Yên Định phát triển toàn diện, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Yên Định được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai xã Cẩm Đàn và Yên Định, tổng diện tích tự nhiên 48,17km2, có 12 thôn, dân số 9.342 người với 10 dân tộc anh em sinh sống. Đảng bộ xã Yên Định có 24 tổ chức đảng, với 510 đảng viên.

Đại hội thống nhất thông qua ba khâu đột phá cho giai đoạn 2025-2030 gồm: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vận hành chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả, đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát triển kinh tế hài hòa, xác định nông, lâm nghiệp là trụ đỡ, dịch vụ là giá trị bền vững, đồng thời thúc đẩy công nghiệp-xây dựng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng và khoáng sản.

Xã phát triển đồng bộ giữa kinh tế, văn hóa và xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn và văn minh.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Thời gian qua, xã hoàn thành việc sắp xếp, hợp nhất hai xã Cẩm Đàn và Yên Định, tạo nên hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn lực của cấp trên để thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 385,4 tỷ đồng, tăng 78,6 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra. Xã Yên Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, với giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân 4,5 tỷ đồng/năm.

100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, với 91,93% phòng học kiên cố. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Cơ sở đạt 98,5%.

Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, nâng tỷ lệ hộ gia đình văn hóa lên trên 95%. Xã chú trọng đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các dự án giao thông mang tính kết nối.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc sáp nhập 2 xã Yên Định và Cẩm Đàn thành xã Yên Định tạo ra quy mô diện tích, dân số lớn hơn, có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Yên Định cần tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Định nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Xã tập trung phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ.

Địa phương quan tâm quán triệt các nghị quyết của cấp trên về chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà bày tỏ tin tưởng, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Định lần thứ nhất, mở ra một chặng đường phát triển mới, toàn diện và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới sẽ kế thừa, phát huy truyền thống, quyết liệt hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp xây dựng, phát triển xã Yên Định, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Định nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

Đồng chí Chu Thị Toàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Định, nhiệm kỳ mới./.

