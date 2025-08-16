Tây Ninh: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen

Sáng 16/8, Đảng bộ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ mới, gắn dịch vụ du lịch với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, từng bước phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tiến tới hình thành phường thông minh.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho cho ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của hơn 1.238 đảng viên của Đảng bộ phường, với mục tiêu tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo đột phá nhằm tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Minh gồm 22 đồng chí.

Ông Võ Hồng Sang (Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Minh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, khẳng định phường Bình Minh có vị trí, vai trò quan trọng, là địa bàn có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, là trung tâm kết nối phát triển với các địa phương lân cận, có nhiều tiềm năng, thời cơ và thuận lợi để tạo ra sự phát triển, tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh lưu ý địa phương phải có tầm nhìn vượt trội, tư duy đi trước một bước. Quy hoạch Bình Minh không phải là quy hoạch của một phường mà là quy hoạch một đô thị vệ tinh trong chuỗi liên kết vùng. Vì vậy, phường phải thấy trước cơ hội, định hình không gian phát triển một cách bài bản, khoa học; biến lợi thế thành nguồn lực, biến tiềm năng thành kết quả kinh tế cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phường phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch; hạ tầng đô thị; phối hợp triển khai các dự án động lực tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tiến tới đô thị thông minh; phát triển không đánh đổi môi trường, phải gắn phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững để xây dựng Bình Minh thành phường trọng tâm phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Võ Hồng Sang, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh, cho biết phường có diện tích tự nhiên 105,35km2, quy mô dân số 55.010 người, có 12.933 hộ dân.

Phường Bình Minh nằm trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh, đây là vùng quy hoạch phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và đô thị, có Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen được tỉnh quy hoạch định hướng trở thành Khu du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế; thu hút rất lớn lượng du khách trong và ngoài nước; có nhiều Lễ hội truyền thống được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, các điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer… đã tạo nên yếu tố tự nhiên đặc thù cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 12,5% trở lên; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt từ 33% trở lên (tương đương đạt 123 triệu đồng/người); không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương; phường đạt chuẩn đô thị văn minh.../.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh Theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi sắp xếp, tỉnh Tây Ninh có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường.