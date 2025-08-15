Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Trong ngày 14-15/8, tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu đã tập trung đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội cấp trên.

Xây dựng xã Sơn Động trở thành phường trước năm 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Động lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 189 đại biểu chính thức đại diện cho 1.522 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Động gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Bà Tống Thị Hương Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xã Sơn Động được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Vĩnh An, An Bá và thị trấn An Châu của huyện Sơn Động (cũ).

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Động lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể, nổi bật như: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10-12% trở lên; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn đạt 5.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 60 triệu đồng/người/năm; hoàn thành 100% các tiêu chí để xã trở thành phường trước năm 2030...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị, Sơn Động cần tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung xây dựng xã Sơn Động trở thành phường trước năm 2030.

Phát triển đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống người dân

Phường Đào Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: phường Phù Lương, xã Đào Viên, xã Ngọc Xá. Đảng bộ phường hiện có 38 tổ chức đảng trực thuộc với 1.083 đảng viên. Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phường Đào Viên có 225 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đào Viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 16/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," Đại hội thống nhất đề ra 6 nhóm chỉ tiêu với 22 chỉ tiêu cụ thể; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đào Viên. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các giải pháp tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Huy Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị Đào Viên tiếp tục củng cố khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là ở chi bộ tổ dân phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại hội công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đào Viên gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trọng Lượng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Đưa xã Phật Tích trở thành phường văn minh, giàu bản sắc

Xã Phật Tích được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phật Tích, xã Cảnh Hưng, Minh Đạo. Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phật Tích gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Ông Nguyễn Đại Đồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã đã triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra với tinh thần chủ động, quyết liệt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề Đại hội "Đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, thương mại-dịch vụ-du lịch; xây dựng xã Phật Tích trở thành phường” là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Phật Tích bước vào nhiệm kỳ mới, đạt được nhiều thành tựu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Địa phương sẽ tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử để phát triển không gian văn hóa lễ hội gắn với thu hút đầu tư các đô thị sinh thái-du lịch, đô thị xanh, nghỉ dưỡng; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thành các tiêu chí của phường, đóng góp một phần vào mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Thông tin chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh Sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường; trong đó có 65 xã, 33 phường hình thành sau sắp xếp quy định tại Điều này và 1 xã không thực hiện sắp xếp.