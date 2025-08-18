Cà Mau: Đại hội Đảng bộ phường Hòa Thành tiên phong không sử dụng giấy in

Trong ngày 17-18/8, Đảng bộ phường Hòa Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điểm mới của Đại hội phường là toàn bộ tài liệu, chương trình làm việc được số hóa, triển khai trên nền tảng trực tuyến, không sử dụng giấy in; góp phần tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đến dự, thay mặt Tỉnh ủy trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Phát triển."

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hòa Thành Trần Văn Trung thông tin địa phương là đơn vị đầu tiên của tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng bộ theo mô hình "không giấy tờ."

Phường đã trang bị cho mỗi đại biểu một máy tính bảng cài phần mềm Đại hội, trong đó có đầy đủ tư liệu phục vụ Đại hội như văn kiện, chương trình làm việc, danh sách và hình ảnh đại biểu. Việc điểm danh được thực hiện bằng camera nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, thư ký Đại hội sử dụng trí tuệ nhân tạo để ghi chép ý kiến phát biểu.

Hình thức này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn, điều hành nhanh và chính xác hơn mà còn thể hiện tinh thần tiên phong của Đảng bộ phường trong công cuộc chuyển đổi số, đúng phương châm “đảng viên phải đi trước, làm trước." Việc này thể hiện quyết tâm của địa phương trong thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng chính quyền số, xã hội số, phù hợp xu thế phát triển của đất nước.

Ban đầu cũng có đại biểu bỡ ngỡ nhưng nhờ được tập huấn nên mọi người đều sử dụng thuận lợi. Đây là bước khởi đầu quan trọng để lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ phường xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu lớn nhất là xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ công. Định hướng xuyên suốt của phường là lấy người dân làm trung tâm trong chuyển đổi số để mỗi sáng kiến, ứng dụng đều hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Mô hình tổ chức Đại hội “không giấy” không chỉ tạo sự chuyên nghiệp, hiện đại mà còn góp phần nâng cao năng lực điều hành của cấp ủy, thúc đẩy cải cách hành chính và là tiền đề nhân rộng trong các hoạt động chính trị-xã hội trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thành được chỉ định gồm 30 thành viên.

Ông Trần Văn Trung được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội thông qua nghị quyết với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó chuyển đổi số được xác định là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ mới. Phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia"; đổi mới mô hình quản trị từ quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Địa phương xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền số; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng đô thị thông minh.

Phường Hòa Thành huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý quy hoạch, khai thác hiệu quả quỹ đất ven đường phục vụ tái đầu tư; công khai minh bạch danh mục các công trình cần ưu tiên...

Địa phương chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phường xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của phường, người đứng đầu thực sự có phẩm chất đạo đức, có uy tín, năng lực thực tiễn, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phát vì lợi ích chung./.

