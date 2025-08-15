Bộ GD-ĐT đề nghị thành lập hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã

Xem xét, thành lập theo thẩm quyền Hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã; các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo tại cấp xã. Thành phần tham gia là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính.

Đây là đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4798/BGDĐT-NGCBQLGD gửi ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Cán bộ giáo dục cấp xã cần có chuyên môn sư phạm

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành xem xét, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã rà soát đội ngũ công chức cấp xã hiện đang công tác tại phòng văn hoá - xã hội bảo đảm bố trí đúng người, đáp ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Công văn số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã mới.

Các địa phương có giải pháp phù hợp huy động các công chức đã từng công tác tại phòng giáo dục và đào tạo trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi thực hiện chính quyền hai cấp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo không bỏ trống nội dung quản lý, không chồng chéo nội dung quản lý và rõ nội dung quản lý, rõ phương pháp quản lý.

Các địa phương đổi mới phương pháp quản lý giáo dục từ quản lý hành chính sang kiến tạo, thúc đẩy (từ mô hình mệnh lệnh, kiểm soát sang mô hình đặt mục tiêu, trao quyền, hỗ trợ phát triển; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm một cách phù hợp,…); đẩy mạnh chuyển đổi số và trang bị cho đội ngũ công chức cấp xã kỹ năng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết công việc.

Giao quyền tuyển dụng giáo viên cho sở giáo dục và đào tạo

Trong văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh, thành xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền, giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã là "chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên". Như vậy, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức nếu được phân cấp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở sở giáo dục và đào tạo chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 50.000 người về quản lý giáo dục cấp xã, kết nối với 34 tỉnh, thành và hơn 3.000 xã. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Bên cạnh đó, việc giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.

Đối với các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì tham mưu quy định cụ thể việc phân cấp, ủy quyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo sở giáo dục và đào tạo phát huy vai trò là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực giáo dục tham mưu, giúp việc cho uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tại địa phương.

Giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ trong các cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương quan tâm giữ ổn định, đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho năm học 2025-2026 đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tuyển dụng giáo viên và các giải pháp bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng, các tỉnh xem xét, bố trí kinh phí và thực hiện ký hợp đồng lao động hoặc điều động, biệt phái, bố trí liên trường, liên cấp để đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới.

Đối với việc thực hiện chia vùng để tính định mức giáo viên theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường sau sáp nhập tiếp tục áp dụng cách tính định mức giáo viên theo vùng như trước khi sắp xếp cho đến khi có hướng dẫn mới./.

Làn sóng cán bộ biệt phái về cơ sở: 'Cú hích' cho vận hành chính quyền 2 cấp Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.