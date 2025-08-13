Cập nhật SKG theo chính quyền 2 cấp: Sửa ít nhất nhưng đảm bảo nhất

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện việc điều chỉnh một số nội dung trong sách giáo khoa để phù hợp với thực tiễn sáp nhập tỉnh thành, thay đổi địa giới hành chính và chính quyền hai cấp. Việc điều chỉnh, cập nhật được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp nhất nhưng sửa ít nhất để nhằm giữ ổn định sách giáo khoa để học sinh vẫn có thể sử dụng được sách giáo khoa xuất bản các năm trước.

Đây là chia sẻ của Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sửa sách giáo khoa từ năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố một số điều chỉnh chương trình môn học. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đồng thời hạn chế những tồn tại của chương trình sau một vòng đổi mới ở tất cả các khối lớp.

Cụ thể, đối với chương trình môn Giáo dục công dân: sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử: sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lý trong môn Lịch sử và Địa lý: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lý ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế-xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Việc chỉnh sửa thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng hạn chế nhất nhằm giữ ổn định sách giáo khoa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lý: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Chương trình và sách giáo khoa chỉnh sửa sẽ thực hiện từ năm học 2026-2027.

Việc chỉnh sửa phải mang tính sư phạm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là đơn vị nắm bản quyền của 2 trên tổng số 3 bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đang được sử dụng trong các nhà trường, gồm bộ Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đơn vị này cũng nắm trên 70% thị phần sách giáo khoa cả nước.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Tùng cho hay, ngay khi Đảng và Nhà nước có chủ trương sáp nhập các tỉnh thành và thực hiện chính quyền hai cấp, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các ban biên tập phối hợp cùng các tác giả sách giáo khoa rà soát toàn bộ nội dung của các bộ sách. Một số môn có nội dung điều chỉnh nhiều hơn như môn Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Công dân…Một số môn có cập nhật về địa danh nhưng ít hơn, như Toán, Ngữ văn…

Sách giáo khoa chỉnh sửa sẽ được sử dụng trong các nhà trường từ năm học 2026-2027. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có bộ tài liệu các nội dung cần điều chỉnh, cập nhật theo các nội dung mới và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành các nội dung điều chỉnh trong chương trình một số môn học để làm căn cứ cho các nhà xuất bản, trong đó có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa, cập nhật sách giáo khoa cho năm học 2026-2027.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay việc điều chỉnh, đưa các thông tin thay đổi vào sách giáo khoa không đơn thuần là cập nhật dữ liệu mà là cả quá trình chuyển hóa mang tính sư phạm và khoa học, đòi hỏi sự chính xác và đồng bộ ở nhiều khâu. Thông tin chỉnh sửa đưa vào sách phải được trình bày một cách dễ hiểu, phù hợp với trình độ học sinh theo từng cấp học. Bên cạnh đó cũng cần tập huấn giáo viên để thầy cô nắm bắt và triển khai các nội dung mới một cách hiệu quả.

“Tinh thần là cập nhật, điều chỉnh nhưng trên nguyên tắc giữ ổn định sách giáo khoa để học sinh vẫn có thể sử dụng sách giáo khoa xuất bản các năm trước đây,” ông Tùng nói./.

